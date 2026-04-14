Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano

La construcción de un nuevo barrio en la ciudad de Córdoba cada vez está más cerca de ser una realidad. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) dará hoy el visto bueno definitivo al proyecto de urbanización del futuro barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 (redactado por Giménez Soldevilla Asociados), que se ubicará detrás de San Rafael de la Albaida. En cuanto a las obras de urbanización, se encuentran ahora mismo en proceso de licitación.

Según informan a CÓRDOBA fuentes conocedoras de la operación, se espera que entre finales de abril y principios de mayo los trabajos estén adjudicados (se han presentado un total de 13 empresas). Teniendo en cuenta todos los trámites administrativos que pueda haber entre que se adjudiquen y comiencen los trabajos, estos podrían iniciarse para verano. El objetivo, señalan las fuentes consultadas, es iniciarlos en cuanto se pueda.

Plazos de ejecución

En cuanto al plazo de ejecución establecido para las obras de urbanización, es de 30 meses, aunque la oferta ganadora puede introducir alguna mejora en este sentido reduciendo ese tiempo. Además, todo apunta a que los promotores solicitarán la simultaneidad entre las obras de urbanización y las de edificación, es decir, que no habrá que esperar a que esté todo urbanizado para empezar a construir.

Ciudad Jardín de Poniente 2. / CÓRDOBA

Viviendas en Ciudad Jardín de Poniente 2

En la nueva zona a desarrollar está prevista la construcción de 1.331 viviendas, de las que 761 serán de protección oficial. La actividad residencial se desarrollará en diferentes tipologías: plurifamiliar (los residenciales tradicionales, aquí es donde entra la VPO), unifamiliar adosada y unifamiliar aislada.

Esas viviendas se repartirán en un total de 18 manzanas con distinta capacidad. En dos de ellas se podrán levantar más de 200 viviendas, mientras que la de menor capacidad tiene cabida para 14 inmuebles.

Zonas verdes

Como todo barrio que se precie, Ciudad Jardín de Poniente 2 tendrá zonas verdes, equipamientos y locales comerciales. En cuanto a las zonas verdes, se distribuirán por toda la zona. Según el proyecto de urbanización, la parte de jardinería se distribuirá tanto en alineaciones de árboles en las calles, como en parques o jardines y en rotondas ajardinadas. En el diseño previsto se ha tenido en cuenta, en la parte de zonas verdes, la cercanía con el parque del Patriarca. Se explica, por ejemplo, que esta parte del barrio “tendrá como objetivo ser un área de transición entre la jardinería urbana y este parque [el Patriarca] que se ubica a los pies de la Sierra de Córdoba”.

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Lo destacable en el plano comercial del futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 es que tiene mucho espacio para actividad comercial. Es habitual que en los nuevos barrios los propios edificios residenciales carezcan de bajos comerciales, como ocurre en las zonas tradicionales. Esto podría no suponer un problema en el futuro barrio, pues albergará una superficie comercial de 12.480 metros cuadrados.