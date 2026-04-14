Sucesos
Un motorista de 25 años, herido en un accidente en el Paseo de la Victoria de Córdoba, a la altura del 'hotel oxidado'
Tras ser atendido en el lugar del accidente, fue desplazado a un centro sanitario por efectivos del 061
Un motorista, varón de 25 años de edad, ha resultado herido leve, con daños en la parte izquierda de su cuerpo (especialmente brazo y pierna), así como en el rostro, tras un accidente de tráfico a las 08.21 horas en el Paseo de la Victoria, a la altura del conocido popularmente como hotel oxidado (Eurostars Palace).
Según informan fuentes del servicio de Emergencias 112, no hay constancia de otros vehículos implicados en el percance, aunque este extremo aún no está confirmado.
Tras el percance, se han desplazado a la zona efectivos del 061 y agentes de la Policía Local. Tras una primera asistencia in situ, los sanitarios han trasladado al motorista herido a un centro médico.
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