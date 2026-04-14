Minuto de silencio en instituciones y concentraciones tras el crimen machista de La Fuensanta

La indignación y el dolor sigue presente en la ciudad y distintas instituciones, sindicatos y asociaciones continúan mostrando su rechazo al crimen machista de Tulia en La Fuensanta. El Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este martes un minuto de silencio a las 12.00 horas en todos los centros de trabajo con una convocatoria que se ha dirigido a todo el personal municipal, que ha sido llamado a concentrarse a las puertas de sus respectivos lugares de trabajo en señal de condena y solidaridad con la víctima.

Por su parte, la Diputación de Córdoba ha celebrado también una concentración silenciosa en el Palacio de la Merced, donde miembros de la Corporación Provincial y trabajadores han guardado un minuto de silencio en memoria de la mujer fallecida. El acto ha estado marcado por la solemnidad y el respeto, reflejando el dolor colectivo ante este asesinato a manos de su expareja.

Respuesta institucional conjunta frente a la violencia de género

Ambas instituciones han querido así mostrar una respuesta conjunta frente a la violencia de género, visibilizando la gravedad de estos hechos y reafirmando su compromiso en la lucha por su erradicación.

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha celebrado también un minuto de silencio en su sede de la Plaza de la Constitución, como condena por los últimos asesinatos por violencia de género. El acto, presidido por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, pretende mostrar el rechazo institucional y la solidaridad con las víctimas.

Sindicatos y ciudadanía se suman a la condena

Asimismo, UGT Córdoba y sus distintas federaciones han convocado un minuto de silencio a esa misma hora a las puertas de su sede provincial, en la avenida Agrupación Córdoba, como muestra de repulsa por el asesinato machista ocurrido en la ciudad. Con este gesto, el sindicato se suma a las muestras de condena y solidaridad con la víctima y su entorno, reafirmando su compromiso en la lucha contra la violencia de género. Ayer también hubo una pequeña concentración por parte de los trabajadores de CCOO.

Manuel Murillo

Estas no han sido las únicas muestras de rechazo a este caso. Ayer, una gran multitud se concentró en la Plaza de la Juventud para condenar el crimen machista. Convocada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, la protesta estuvo marcada por el dolor, la indignación y la exigencia de medidas más eficaces contra la violencia de género.

Durante el acto, familiares de la víctima tomaron la palabra para denunciar lo que consideran fallos en el sistema de protección y reclamar justicia. Especialmente emotivas fueron las intervenciones de sus hijos y su hermana, quienes alertaron de la falta de protección pese a las denuncias previas y pidieron cambios para evitar nuevos casos. También se escucharon críticas al sistema judicial y llamamientos a endurecer las penas.

El Gobierno andaluz muestra su "frustración, impotencia y profundo dolor"

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato machista en La Fuensanta de Córdoba. Loles López ha mostrado “su frustración, impotencia y profundo dolor” ante este nuevo caso de violencia machista. Asimismo, en su nombre y en el del Gobierno andaluz ha transmitido “su condena, cariño y apoyo” a la familia y amistades de la víctima. También ha hecho un llamamiento “a la unidad” de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza, incidiendo en que “no se subestimen las señales e indicios de que una mujer pueda estar sufriendo violencia”.

Asimismo, la responsable andaluza ha avanzado que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis "para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación". Este recurso se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo.

El suceso

Tulia Ester, una mujer de 64 años y nacionalidad colombiana fue asesinada ayer en su domicilio del barrio de la La Fuensanta, en Córdoba, tras ser agredida con un arma blanca por su expareja. La víctima se encontraba incluida en el sistema Sistema Viogén y ambos tenían previsto comparecer ese mismo día en un juicio por violencia de género, tras una denuncia de ella del pasado fin de semana.

Según los servicios de emergencia, el aviso se recibió a las 9.08 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que no pudieron salvar la vida de la mujer. Tras la agresión, el presunto autor se atrincheró en el edificio, esparciendo gas pimienta, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Nacional, que finalmente lograron detenerlo. El suceso ha generado una fuerte conmoción, al tratarse de un nuevo caso de violencia de género en la ciudad.