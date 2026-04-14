El IPC repunta un 3,3% anual en Córdoba por la subida de los carburantes

En marzo de este año los precios eran un 3,3% más altos que en Córdoba que en el mismo mes de 2025. Según los datos del IPC actualizados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en este año ha subido prácticamente todo: la luz, la comida o los carburantes. Son estos últimos los que tiran de esa inflación, con un incremento anual de un 4,8% en el grupo de transporte y un 6,3% en el apartado de uso de vehículos personales, donde se incluyen la gasolina y el diésel.

Además, llenar el depósito del coche fue en marzo también más caro que en febrero, al registrarse una subida mensual de un 4,5%, dejando la subida de los carburantes en Córdoba en lo que va de año en un 4,4%, cuya base está en el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

¿Cuánto ha subido la factura de la luz en Córdoba?

En cuanto a la factura de la luz y del gas, los cordobeses pagaron en marzo de este año un 2,8% más que en marzo del año pasado, aunque se notó cierta bajada con respecto a febrero, de un 1,3% según el INE. En general, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de la vivienda (entran facturas o reparaciones) ha llegado a contenerse en este primer trimestre de 2026, con una leve bajada de un 0,5%.

Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano. / E. P.

¿Y el carrito de la compra?

La comida y la bebida también estaba más cara en marzo con respecto a un año antes, en concreto, un 3,3%, aunque un poco más barata (un 0,2%) con respecto al mes anterior. Los alimentos se han encarecido en un año un 2,7%, mientras que las bebidas no alcohólicas lo han hecho un 4,2%.

Pero el grupo donde más se ha notado la inflación ha sido el de las bebidas alcohólicas y el tabaco. En un año, ambos elementos han registrado un alza de precios por encima del 5%, impulsado especialmente por el tabaco, cuyo valor en ese año ha crecido un 7,2%, mientras que el alcohol ha subido un 2,4%.

Cajetillas de tabaco en un estanco. / CÓRDOBA

Todo está más caro que hace un año

En general, todo está más caro que hace un año. Analizando los grupos generales se registran subidas en todos ellos. Además de los carburantes o la comida, también han aumentado los servicios de restauración (un 5,4%) o los servicios de cuidado personal (un 3,7%).

Si se analizan los subgrupos, hay algunas cosas que sí han bajado de precio. Por ejemplo, entre marzo del año pasado y marzo de este año se ha reducido en Córdoba el precio de los medicamentos (un 0,4%), el de los aparatos domésticos (un 3,3%) o los equipos de información y comunicaciones (un 0,2%).