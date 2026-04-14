Economía
El IPC repunta un 3,3% anual en Córdoba por la subida de los carburantes
En la inflación general también ha influido de forma destacada el aumento de los precios del tabaco
En marzo de este año los precios eran un 3,3% más altos que en Córdoba que en el mismo mes de 2025. Según los datos del IPC actualizados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en este año ha subido prácticamente todo: la luz, la comida o los carburantes. Son estos últimos los que tiran de esa inflación, con un incremento anual de un 4,8% en el grupo de transporte y un 6,3% en el apartado de uso de vehículos personales, donde se incluyen la gasolina y el diésel.
Además, llenar el depósito del coche fue en marzo también más caro que en febrero, al registrarse una subida mensual de un 4,5%, dejando la subida de los carburantes en Córdoba en lo que va de año en un 4,4%, cuya base está en el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.
¿Cuánto ha subido la factura de la luz en Córdoba?
En cuanto a la factura de la luz y del gas, los cordobeses pagaron en marzo de este año un 2,8% más que en marzo del año pasado, aunque se notó cierta bajada con respecto a febrero, de un 1,3% según el INE. En general, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de la vivienda (entran facturas o reparaciones) ha llegado a contenerse en este primer trimestre de 2026, con una leve bajada de un 0,5%.
¿Y el carrito de la compra?
La comida y la bebida también estaba más cara en marzo con respecto a un año antes, en concreto, un 3,3%, aunque un poco más barata (un 0,2%) con respecto al mes anterior. Los alimentos se han encarecido en un año un 2,7%, mientras que las bebidas no alcohólicas lo han hecho un 4,2%.
Pero el grupo donde más se ha notado la inflación ha sido el de las bebidas alcohólicas y el tabaco. En un año, ambos elementos han registrado un alza de precios por encima del 5%, impulsado especialmente por el tabaco, cuyo valor en ese año ha crecido un 7,2%, mientras que el alcohol ha subido un 2,4%.
Todo está más caro que hace un año
En general, todo está más caro que hace un año. Analizando los grupos generales se registran subidas en todos ellos. Además de los carburantes o la comida, también han aumentado los servicios de restauración (un 5,4%) o los servicios de cuidado personal (un 3,7%).
Si se analizan los subgrupos, hay algunas cosas que sí han bajado de precio. Por ejemplo, entre marzo del año pasado y marzo de este año se ha reducido en Córdoba el precio de los medicamentos (un 0,4%), el de los aparatos domésticos (un 3,3%) o los equipos de información y comunicaciones (un 0,2%).
- Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
- La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
- La víctima de la Fuensanta ha sido asesinada una hora antes de un juicio por violencia machista en Córdoba
- Indignación en Córdoba tras el crimen machista en La Fuensanta: 'La orden de alejamiento era un cachondeo
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- ‘Rafalín’, el guiño al nuevo vecino del Rally Andalucía Sierra Morena
- Córdoba encara la segunda mitad del año hidrológico con los embalses casi al 90% de su capacidad