Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 14 de abril de 2026
Conferencia
‘Importancia del caballo y carruaje en la córduba romana y espejo en la época actual’
La Federación de Peñas Córdobesas acogerá esta conferencia pronunciada por Antonio Gutiérrez y Flora Requera Atienza, ambos jueces internacionales de enganche y socios de clubes internacionales de Francia, Portugal e Italia.
CÓRDOBA. Sede de la Federación de Peñas Cordobesas.
Calle Corto Maltés, s/n.
20.00 horas.
Ruta de las tabernas
Recital flamenco
Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba., tendrá lugar una velada flamenca con Rafael Ordóñez y Paqui Redondo, al cante y Luis Calderito, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Mercado de la Victoria.
Paseo de la Victoria.
21.30 horas.
Biblioteca Viva de Al-Andalus
Proyección y conferencia
Habrá una proyección de El lunes de Las Navas de Tolosa, con guión de Carlos Vara Thorbeck (Universidad de Málaga) y Javier Ramírez González ( Universidad de Málaga), y Rafael Blanco Guzmán (Universidad de Córdoba) ofrecerá la conferencia La Córdoba de Averroes y la sombra Omeya. Presentarán el acto Diego Casas Cazorla, presidente de la Asociación Córdoba solo hay una, y Alfonso COST Ortiz, escritor y VVcepresidente 2º de Córdoba solo hay una.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de aL-ANDALUS.
Cuesta del Bailío, 3.
19.300 horas.
Cultura
Quinta jornada de la 45 Feria del libro antiguo y de ocasión
Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Conferencia
‘La llegada de la II República a Córdoba’
Manuel García Parody hablará sobre la llegada de la II República a Córdoba, dentro del ciclo dedicado a la historia de nuestra ciudad que organiza la Asociación Vecinal Los Califas. La entrada es libre hasta cubrir aforo..
CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.
(Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
19.00 horas.
Fotografía
‘Espacios Amaziges’
Casa Árabe acoge esta exposición, una muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. A través de ellos, el visitante realizará un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.
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