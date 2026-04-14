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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 14 de abril de 2026

‘Importancia del caballo y carruaje en la córduba romana y espejo en la época actual’

‘Importancia del caballo y carruaje en la córduba romana y espejo en la época actual’ / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Conferencia

‘Importancia del caballo y carruaje en la córduba romana y espejo en la época actual’

La Federación de Peñas Córdobesas acogerá esta conferencia pronunciada por Antonio Gutiérrez y Flora Requera Atienza, ambos jueces internacionales de enganche y socios de clubes internacionales de Francia, Portugal e Italia.

CÓRDOBA. Sede de la Federación de Peñas Cordobesas.

Calle Corto Maltés, s/n.

20.00 horas.

Ruta de las tabernas

Recital flamenco

Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba., tendrá lugar una velada flamenca con Rafael Ordóñez y Paqui Redondo, al cante y Luis Calderito, al toque. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Mercado de la Victoria.

Paseo de la Victoria.

21.30 horas.

Biblioteca Viva de Al-Andalus

Proyección y conferencia

Habrá una proyección de El lunes de Las Navas de Tolosa, con guión de Carlos Vara Thorbeck (Universidad de Málaga) y Javier Ramírez González ( Universidad de Málaga), y Rafael Blanco Guzmán (Universidad de Córdoba) ofrecerá la conferencia La Córdoba de Averroes y la sombra Omeya. Presentarán el acto Diego Casas Cazorla, presidente de la Asociación Córdoba solo hay una, y Alfonso COST Ortiz, escritor y VVcepresidente 2º de Córdoba solo hay una.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de aL-ANDALUS.

Cuesta del Bailío, 3.

19.300 horas.

Cultura

Quinta jornada de la 45 Feria del libro antiguo y de ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Quinta jornada de la 45 Feria del libro antiguo y de ocasión

Quinta jornada de la 45 Feria del libro antiguo y de ocasión / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Conferencia

‘La llegada de la II República a Córdoba’

Manuel García Parody hablará sobre la llegada de la II República a Córdoba, dentro del ciclo dedicado a la historia de nuestra ciudad que organiza la Asociación Vecinal Los Califas. La entrada es libre hasta cubrir aforo..

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.

(Camino Viejo de Almodóvar, s/n.

19.00 horas.

Fotografía

‘Espacios Amaziges’

Casa Árabe acoge esta exposición, una muestra fotográfica de paisajes naturales de Marruecos. A través de ellos, el visitante realizará un recorrido por la historia del norte de África y la cultura de los bereberes/amaziges.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

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