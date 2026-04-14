El gobierno municipal resta importancia a que las cuentas de Córdoba se ajusten a un plan económico-financiero por incumplir la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria

La teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha relativizado el hecho de que Córdoba tenga que aprobar un plan económico-financiero por haber incumplido la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria y ha asegurado que "no estamos ante un problema de falta de recursos ni de desequilibrio financiero" en el Ayuntamiento de la capital cordobesa. Es más, la edil del PP tilda de "ajustes técnicos" lo que deberá hacer ahora el gobierno local y ha asegurado que, pese a que el Ministerio de Hacienda da un plazo de dos años al Ayuntamiento para volver a la senda fiscal, el gobierno municipal lo hará "en dos meses". Blanca Torrent ha ofrecido este martes una rueda de prensa después de conocerse el informe de la Intervención General de Medios, avanzado por CÓRDOBA, en el que también se destaca el hecho de que se siga incumpliendo el promedio medio de pago a proveedores (de hecho solo se cumplió en dos meses de 2025).

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene una situación financiera "sólida" y que el ajuste no llevará a tener que "tomar ni medidas radicales ni tocar gastos de personal". De hecho, ha puntualizado que hablamos de "un 1% en un presupuesto consolidado de 450 millones" y que, en todo caso, el de la interventora es un informe "importante pero basado en términos contables".

José María Bellido y Blanca Torrent, en el salón de plenos. / Rafael Mellado

Motivos del incumplimiento

En este sentido, la responsable de la Hacienda local ha explicado lo que, a su juicio, son las causas del incumplimiento de la regla de gasto, algo que no sucedía desde 2019. En primer lugar, lo atribuye al incremento de ejecución de inversiones que el PP ha hecho en la ciudad y el desbloqueo de proyectos claves; en segundo lugar, al incremento de la oferta de personal y el incremento del gasto del capítulo 1; en tercer lugar, por el incremento de las transferencias internas a Aucorsa y Sadeco, en el primer caso para la bonificación de los billetes (una rebaja financiada por el Estado y el Ayuntamiento) y, en el segundo caso, por la aplicación de la tasa de residuos. En cuarto lugar, Torrent ha citado la disminución del PIE (Participación en los Ingresos del Estado), que han sido menores a lo anunciado por el Ministerio. En quinto lugar, la teniente alcalde de Hacienda se ha referido a la coyuntura internacional y la subida de los costes de personal y materiales o servicios.

Respecto al promedio medio de pago a proveedores, que el gobierno local ha cumplido la mayoría de los meses del mandato, Torrent ha dicho que siguen trabajando para mejorar los datos y abordando la implantación de un nuevo sistema que esperan esté operativo ya al 100% en breve.