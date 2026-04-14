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Transporte aéreo

El Gobierno asegura que analiza junto a Aena la posibilidad de establecer el control de pasaportes en el aeropuerto de Córdoba

La Secretaría de Estado de Seguridad estudia la opción de que el aeródromo cordobés pueda acoger vuelos internacionales, incluyendo el control de aduanas y otros servicios necesarios

Pantalla informativa sobre vuelos en el aeropuerto de Córdoba.

Pantalla informativa sobre vuelos en el aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, junto a Aena, está analizando cómo habilitar el aeropuerto de Córdoba para que cuente con una aduana que permita operar desde la capital cordobesa vuelos fuera del espacio Schengen. Así se extrae de una respuesta a una pregunta planteada por la senadora popular Cristina Casanueva en la que cuestionaba "las causas por las que el Ministerio de Interior del Gobierno de España no tiene previsto habilitar el aeropuerto de Córdoba como frontera exterior".

En la respuesta no se dice que esto vaya a ocurrir. La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, aseguró a mediados de marzo que había mantenido contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad para que abordaran esta petición, todo ello después de que el Gobierno dijera que, "de momento", no estaba entre las prioridades de Aena el incorporar el control de pasaportes al aeropuerto.

Habilitar el aeropuerto de Córdoba para vuelos fuera del espacio Schengen

Lo que dice ahora el Gobierno en su respuesta a Casanueva es que ya se analiza cómo poder habilitar el aeródromo para que acoja vuelos fuera del espacio Schengen (zona de libre circulación que abarca 29 países europeos), al tiempo que recuerda que esto no implica únicamente poner el control de pasaportes, sino también "el control de aduanas y otros servicios".

El Aeropuerto de Córdoba desde dentro

Pantalla informativa en el aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Petición formal de Aena

En la misma respuesta, el Gobierno informa de que el pasado 6 de febrero la dirección de Aena realizó una petición "formal" a la Secretaría de Estado de Seguridad para acordar la habilitación de punto Schengen para el aeropuerto de Córdoba, "disponiendo en el mismo de los servicios necesarios para atender el tráfico aéreo con procedencia y destino no Schengen".

Distintas administraciones, como el Ayuntamiento de Córdoba o la Diputación, han abogado por la instalación de este control de pasaportes que vendría a multiplicar las potencialidades del aeródromo cordobés que, desde que recuperó los vuelos comerciales, no ha hecho más que sumar pasajeros.

El Aeropuerto de Córdoba desde dentro

Pasajeros en el aeropuerto de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Últimos datos de tráfico de pasajeros

Ayer mismo, Aena informó de que el de Córdoba fue uno de los aeropuertos andaluces que cerró marzo con una evolución positiva del tráfico de pasajeros. Según estas cifras, el aeropuerto cordobés disparó hasta 4.784 sus usuarios, lo que supone un incremento del 987,3 % respecto al mismo mes de 2025.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto del primer trimestre, el aeropuerto de Córdoba alcanzó los 11.915 viajeros, un 854,7 % más que entre enero y marzo del año pasado. Sin embargo, esta evolución de los pasajeros contrasta con la de los movimientos de aeronaves, ya que en ese mismo periodo registró 2.697 operaciones, un 31,3 % menos.

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