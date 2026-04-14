Emacsa finaliza la rehabilitación del colector de Alcolea con una inversión de 775.000 euros

La empresa municipal de aguas de Córdoba (Emacsa) ha finalizado la segunda fase de la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea, que se inició en enero y ha supuesto una inversión de 775.000 euros. Se trata de una actuación encaminada a mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de saneamiento en esta barriada periférica y en la barriada del Ángel. El presidente de la entidad, Daniel García-Ibarrola, ha destacado en un comunicado de prensa que en Emacsa "siguen avanzando a buen ritmo en una obra fundamental para garantizar un servicio de calidad, minimizando al máximo las molestias a los vecinos gracias a soluciones técnicas innovadoras”.

Además de esta actuación, Emacsa tiene pendiente rehabilitar otro colector de alcantarillado, el de la calle Alfonso XIII, una actuación que tramita por procedimiento abierto y con carácter urgente para permitir su ejecución durante el verano de 2026.

Normal Normal T BIU X2 X2 Tx indo al máximo las molestias a los vecinos gracias a soluciones técnicas innovadoras". a Además de esta actuación, Emacsa tiene pendiente rehabilitar otro colector de alcantarillado, el de la calle Alfonso XIII, una actuación que tramita por procedimiento abierto y con carácter urgente para permitir su ejecución durante el verano de 2026. + A 6 700 metros de manga CIPP La segunda fase de la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea ha incluido el arreglo de dos tramos de colector: uno de 250 metros y otro de 426 metros. El último, informa la empresa, se ha ejecutado mediante una tirada continua de manga CIPP, de cerca de 700 metros. La CIPP (Cured-In-Place Pipe) es una técnica de rehabilitación de tuberías "sin zanja" que crea una nueva tubería estructural dentro de la antigua sin excavar. La llevada a cabo por Emacsa ha sido la mayor intervención en longitud realizada con esta técnica. / CÓRDOBA

700 metros de manga CIPP

La segunda fase de la rehabilitación del colector principal de la red de alcantarillado de Alcolea ha incluido el arreglo de dos tramos de colector: uno de 250 metros y otro de 426 metros. El último, informa la empresa, se ha ejecutado mediante una tirada continua de manga CIPP, de cerca de 700 metros. La CIPP (Cured-In-Place Pipe) es una técnica de rehabilitación de tuberías "sin zanja" que crea una nueva tubería estructural dentro de la antigua sin excavar. La llevada a cabo por Emacsa ha sido la mayor intervención en longitud realizada con esta técnica.

48 horas ininterrumpidas

Los trabajos se han desarrollado en la zona de las parcelaciones de Ribera Baja, comenzando en el Puente de Hierro de Alcolea y uno de los aspectos más destacados de esta fase ha sido la ejecución de los trabajos en un plazo de 48 horas continuas, organizados en turnos ininterrumpidos, debido a las características de la técnica empleada. “En apenas dos días se ha conseguido disponer de un tramo de colector completamente nuevo, sin necesidad de zanjas a cielo abierto y con una afección prácticamente nula para los vecinos”, ha explicado García-Ibarrola.

Emacsa informa de que el proyecto global "permitirá prolongar significativamente la vida útil del colector y prevenir incidencias futuras en una infraestructura que recoge la totalidad de las aguas residuales de Alcolea y la barriada del Ángel". Ahora, está previsto que el inicio de la tercera y última fase sea en mayo. Con la última fase se culminará una actuación estratégica para el sistema de saneamiento de esta zona de Córdoba. “Seguimos trabajando para dotar a todos nuestros barrios de infraestructuras modernas, eficientes y preparadas para el futuro”, ha concluido el presidente de Emacsa.