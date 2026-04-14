«Todos echamos de menos la feria de mediodía que teníamos antes»

-Este miércoles, 15 de abril, pregonará el mayo cordobés. Para usted, como poeta y como presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, esto podría ser ya el culmen, ¿verdad?

-Polifacético, sí. Creo que es importante porque, más que mi nombramiento como pregonero, hay un reconocimiento hacia las peñas. El Ayuntamiento piensa, y bien pensado, que las peñas son importantes en la ciudad en estas fechas, todo el año, pero sobre todo en estas fechas.

-¿Le costará trabajo no llenar su pregón de poesía y simbolismo?

-Hay gente que hace pregones o exaltaciones y lo hace todo en poesía. Y a mí, que escribo poesía, no me gusta hacer todo poesía, porque puede haber gente a la que, a lo mejor, le guste menos. Iremos rematando prosa con verso.

-¿Ha escrito con anterioridad al mayo festivo?

-No, no. Es la primera vez que escribo al mayo cordobés. Mi poesía no es localista, es más de sentimiento, con lo cual, no escribo a rincones de Córdoba.

-¿A usted qué le evocan estas fiestas y tradiciones?

-Llevo toda mi vida en las peñas y las he vivido siempre, me requieren mucha añoranza del tiempo que hemos vivido, de las fiestas pasadas y de un disfrute total.

Juan Serrano, presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, en la puerta del mercado Sánchez Peña. / VÍCTOR CASTRO

-¿Mayo es la época de más actividad también para las peñas?

-Tanto mayo como octubre, que es el mes de las peñas, concentran más actividades, aunque las hacemos todo el año. Sí es importante, porque son actos muy importantes como las romerías, la Batalla de las Flores, la Feria, las cruces...

-¿Qué criticaría del mayo festivo cordobés?

-Hay que sentarse tranquilamente en algunas fiestas. El año pasado se dio un paso adelante con las cruces, con la masificación, se mejoró. Hay que ir en este camino. Ir sacando, siempre que sea posible, cruces del casco histórico y dar sitio a los barrios. Y, sobre todo, la burocracia. Hay peñas, asociaciones y hermandades que, ante tanto papeleo y tantos requisitos, se están echando atrás. Eso da paso a otro tipo de negocios que se están quedando con estas actividades.

¿Hay algo que eche de menos de las fiestas cordobesas de hace décadas?

-Todos los que hemos vivido la Feria en La Victoria la echamos de menos, sobre todo, el mediodía, que era tan fuerte entonces y ahora no. Ahí es donde tenemos que ir. Este año se han plantado árboles, pero tardarán cinco o seis años en dar algo de sombra. Todo eso hay que mejorarlo en el recinto ferial. Esa feria de mediodía que teníamos antes sí es verdad que la echamos de menos todos.

-Cuando fue elegido presidente avanzó el reto de impulsar el papel cultural y social de las peñas, ¿se está logrando?

-Sí, creo que la faceta cultural de la Federación de Peñas se ha multiplicado por mil. Entendiendo cultura como jornadas culturales, presentaciones de libros, literatura, teatro... Consideramos cultura el flamenco y la copla, que han existido siempre. El tema social, que a veces se hacía pero no se le estaba dando tanta visibilidad, lo tenemos impulsado también.

-En los últimos años, se ha externalizado la cabalgata de Reyes organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y, al mismo tiempo, resurgen las cabalgatas en los barrios, los vecinos quieren participar. ¿Sería buena idea que las peñas volviesen a colaborar en la cabalgata municipal?

-La cabalgata había que mejorarla muchísimo. Este Ayuntamiento consideró que eso debía llevarse desde una empresa externa, yo creo que fue más una salida victoriosa de la delegación de Festejos, porque a lo mejor veía que se le iba de las manos. La federación sigue colaborando donde le digan, pero al punto donde lo dejamos no podemos regresar. Prácticamente, teníamos poca decisión y poníamos el trabajo, y si algo salía mal era culpa de las peñas, cuando no era así. Le hacía falta, sobre todo, invertir dinero. Otra cosa es que se pasó de ciento y algo a 500, y no sé si cambió realmente para ese dinero.

-Al llegar a la presidencia también esperaba lograr más fondos para las peñas, ¿se está consiguiendo?

-Hemos conseguido que el Ayuntamiento haga una subida en 2026. Eran 200.000 euros y este año son 230.000. En la Diputación tenemos una subvención finalista para el Concurso Nacional de Copla, queríamos reunirnos con su presidente para, aparte de ampliar esa subvención, que fuera para varios actos. Tenemos un proyecto parado, que es llevar Córdoba a la provincia, nosotros movemos a mucha gente, pero llevamos tres años en el cargo y todavía no nos ha recibido.

-¿Esta situación podría tener algún tinte político?

-Pienso que no, porque hay el mismo color político en el Ayuntamiento y no solo hemos conseguido que suba la subvención, sino que tenemos una relación diaria con los concejales, con el alcalde y con la oposición. En Diputación creo que es algo más personal, el presidente no nos recibe.

-Recientemente se ha generado cierto debate sobre la celebración de festivales privados en Córdoba, por el posible impacto en el Festival de la Guitarra, pero el alcalde sostiene que esta es una gran ciudad y cabe todo, ¿está de acuerdo?

-Evidentemente, esta es una gran ciudad y es bueno que haya festivales y que puedan venir personas de otras provincias. Lo que no es muy normal es que se solapen con el Festival de la Guitarra. Que haya esos festivales a 200 metros patrocinados o subvencionados por el Ayuntamiento en las mismas fechas, no estoy de acuerdo. Tenemos 10 meses al año donde se pueden hacer actividades al aire libre.

-En estos días, ha presentado su último poemario, ‘El silencio que me acecha’ (Detorres Editores). El título se explica por el momento en que empezó a escribirlo, durante la pandemia, pero contrasta con la imagen externa de un peñista.

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