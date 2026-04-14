Córdoba se prepara para la Romería de Santo Domingo: novedades y sorpresas en las carrozas

El Mayo Festivo cordobés comienza en abril con la Romería de Santo Domingo de Córdoba, que se celebrará este domingo 19 de abril y contará este año con un total de 15 carrozas, doce de las cuales entrarán en concurso. Además, el sábado 18 se celebrará el concurso de peroles con una convivencia previa a la romería en la que participará la Federación de Peñas. El presidente de la hermandad, Jesús Muñoz, y el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, han presentado este martes en el Ayuntamiento de Córdoba las novedades de la tradicional romería, que se celebró por primera vez en el año 1430. El origen de la misma fue la muerte de San Álvaro de Córdoba, al que los cordobeses subieron a la ermita de Santo Domingo para despedirse de él y para ver los restos, iniciándose así la Romería de Santo Domingo.

El concejal Julián Urbano ha animado a los cordobeses a participar en la romería y ha garantizado que las carrozas de este año sorprenderán a todos: "Están prácticamente acabadas y lucirán espléndidas y algunos diseños van a llamar la atención", ha asegurado el edil. Como cada año, el desfile y la convivencia en Santo Domingo contará con un dispositivo que velará por la seguridad y el tráfico con Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil. Además, se garantizará el aparcamiento de vehículos en la explanada junto al santuario.

Salvador Vázquez, Julián Urbano y Jesús Muñoz, en la presentación de la Romería de Santo Domingo. / RAFAEL MELLADO

Pregón y epílogo

La antesala de la Romería de Santo Domingo se celebró el pasado 8 de abril con el pregón a cargo este año del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, mientras que el epílogo será la Batalla de las Flores donde los peñistas de la Federación de Peñas Cordobesas y los romeros batallarán a clavelazo limpio con los políticos locales.

La Romería de Santo Domingo comenzará el domingo 19 de abril a las 8.30 horas en el Paseo de la Victoria, de donde se espera que partan los romeros a eso de las 9.30 de la mañana. El itinerario de las carrozas, los caballistas y los romeros será el de todos los años: Ronda de los Tejares, plaza de Colón, avenida del Brillante y ermita de Santo Domingo. Se prevé que la llegada al santuario sea a las 12.00 horas. Allí se celebrará la misa oficiada por padre Mariano del Pozo y estará amenizada por el Coro Ritmo y Compás.

Premios a caballistas y carrozas

En la romería, la hermandad y la Federación de Peñas entregarán premios a las carrozas y los caballistas. En el caso del concurso de carrozas habrá un premio especial San Álvaro; un primer premio, que otorga el Ayuntamiento de Córdoba; un segundo premio, que da la Diputación de Córdoba; un tercer premio, de la Federación Peñas, y un cuarto premio, de la Federación Al- Zahara. Los caballistas, por su parte, recibirán todos una medalla por participar y premios por valor de 200 euros y una copa (premio especial Miguel Muñoz, primer y segundo premio) a carruajes, mejor amazona y cadetes.

Este año, Luna Fernández es la romera mayor y Lola Ureña, la romera infantil.