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Ayuntamiento de Córdoba

Hacemos Córdoba exige a la Junta de Andalucía más inversión en FP pública y frenar la "privatización encubierta"

El grupo municipal Hacemos Córdoba critica que la Junta de Andalucía prevea cerrar 36 líneas de ciclos formativos para el curso 2026-27, a pesar del aumento de la demanda de FP, y pide crear 31 nuevos ciclos formativos ligados a la BLET

Alumnos del IES Zoco en una clase de mecanizado, automoción y soldadura, familias profesionales relacionadas con la BLET.

Alumnos del IES Zoco en una clase de mecanizado, automoción y soldadura, familias profesionales relacionadas con la BLET. / A.J. GONZÁLEZ

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

Hacemos Córdoba llevará al Pleno de Córdoba del jueves 16 de abril una moción para exigir el refuerzo de la Formación Profesional (FP) pública frente a "la privatización encubierta" que, a su juicio, está acelerando el Partido Popular en Andalucía. El portavoz de la confluencia de izquierdas en el Ayuntamiento, Juan Hidalgo, ha defendido la necesidad de que la Junta de Andalucía garantice una oferta “suficiente y accesible” de FP para la ciudadanía, así como profesionales cualificados que respondan a las necesidades del tejido productivo de la provincia. En su moción, Hacemos destaca el hecho de que la FP está teniendo una creciente demanda, ya que se ha consolidado como una opción de salida profesional importante. Sin embargo, pese a ese crecimiento, Hacemos denuncia que la Junta de Andalucía “prevé cerrar para el curso 2026-27 36 líneas de ciclo formativo”.

Por ello, la moción plantea exigir a la Junta de Andalucía que amplíe la inversión en recursos y ciclos formativos públicos, incluyendo la implantación de al menos 31 nuevos ciclos vinculados a la futura base logística del Ejército, en especialidades como electromecánica, mantenimiento electrónico, soldadura, transporte y logística o análisis y control de calidad, con más de 2.100 plazas anuales, y garantizar su expansión para cubrir la demanda estimada de profesionales hasta 2027 (aproximadamente 7.000 personas). Asimismo, se pide a la Junta de Andalucía la ampliación de la oferta de plazas públicas en ciclos formativos, garantizando el acceso a la ciudadanía a este modelo de formación, y el cese "de la privatización" de la oferta.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

De este modo, Hacemos sostiene que "la oferta privada ha subido un 66% frente a la pública, que solo ha crecido un 29%”, lo que evidencia "una privatización encubierta". La moción también aterriza en casos concretos de la provincia de Córdoba, como el caso del IES Puente de Alcolea, donde “se están solicitando ciclos formativos que cuentan con demanda empresarial y no se están concediendo”, o el caso de Lucena, donde “se pretende suprimir el ciclo de FP básica específica en cocina y restauración para personas con discapacidad”. Para Hacemos Córdoba, estos ejemplos reflejan que “el PP no quiere invertir en la formación pública y menos en la que más lo necesita”.

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Problemas de la FP Dual

Por otro lado, Juan Hidalgo ha denunciado dificultades en el desarrollo de la FP Dual, sobre todo en lo relativo a las prácticas. Hacemos denuncia que los alumnos se están teniendo que buscar ellos mismos las prácticas que la situación se agrava en el caso de personas con necesidades especiales, que encuentran “una doble dificultad”.

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