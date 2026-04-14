Cruces de Mayo en Córdoba: dónde, cuándo y por qué no debes perdértelas

Córdoba ya huele a Mayo Festivo y se prepara para una de las fiestas populares más arraigadas en el calendario local: las Cruces de Mayo. Antes vendrá la romería de Santo Domingo, la Cata del Vino Montilla-Moriles y la Batalla de las Flores, pero es la fiesta de las Cruces la que marca oficialmente el inicio del Mayo cordobés.

Una fiesta popular que llena las calles y, sobre todo, las plazas de la capital y que atrae por igual a locales y visitantes, que se entregan a una fiesta en la que las flores son las protagonistas en una celebración de la primavera.

Uno de sus principales atractivos es que se trata de una celebración abierta, a pie de calle, de todos y para todos.

Ambiente Cruces de mayo Cruz de Mayo Hermandad del Resucitado en la plaza conde de priego / Manuel Murillo

Cada año, la celebración suele coincidir con los últimos días de abril y los primeros de mayo, coincidiendo con el festivo del Día del Trabajo, que este 2026, además, cae en puente. Cordobeses y visitantes podrán disfrutar de las Cruces de Mayo del 29 de abril al 3 de mayo. Cinco días de fiesta, música y celebración en una cita que llega a todos los puntos de la capital y salpica el callejero de la ciudad.

Estas son las Cruces de Mayo 2026

Este año, un total de 53 colectivos, uno más que en la pasada edición, instalarán sus cruces decoradas con flores y barras en las que disfrutar de la gastronomía local y disfrutar de la música y el baile. Están distribuidas en tres categorías: casco histórico (19), zonas modernas (22) y recintos cerrados (12).

Cruces en el Casco Histórico

Hermandad del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud, en la plaza de la Trinidad

Asociación La Medina, en la plaza Jerónimo Páez

Hermandad del Calvario, en la plaza de las Cañas

Hermandad y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Cristo de la Buena Muerte, en la plaza San Ignacio de Loyola

Hermandad y Cofradía Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entrada Triunfal Jerusalén y María Santísima de la Victoria, en la plaza de San Agustín

Hermandad de la Misericordia, en la plaza de San Pedro

Hermandad Nuestra Señora del Socorro, en la plaza del Socorro

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal

Hermandad Cristo de las Penas de Santiago, en la plaza de San Andrés

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Oración en el Huerto, en la plaza de San Francisco

Franciscana Hermandad de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad, en la plaza de la Lagunilla

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima Reina de Nuestra Alegría, en la plaza Conde de Priego

Hermandad Penitencial y Cofradía de Nazarenos de la Santa Faz de Nuestro Señor Jesucristo, en la plaza de la Compañía

Hermandad de la Paz y Esperanza, en la plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza

Hermandad del Buen Suceso, en la plaza de San Andrés

Hermandad del Císter, en la plaza Cardenal Toledo

Hermandad de la Sentencia, en la plaza San Felipe

Hermandad de la Expiración, en la sacristía de la iglesia Santa Marina

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, plaza de la Magdalena

Ubicación de las cruces en 2026. / Ramón Azañón

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Cruces en zonas modernas

Asociación Colega de Córdoba, en la plaza de España

Asociación Vecinal Cañero Nuevo, en la calle Párroco Bartolomé Blanco

Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, en la avda. Fray Albino, frente a la Calahorra

Asociación Vecinal Huerta del Rey, en la calle Cairuán

Asociación Vecinal Promisión, en la plaza de los Ríos, en la barriada de Villarrubia

Hermandad del Santísimo Cristo del Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, en la plaza Flor del Olivo

Hermandad de la Merced, en los jardines Músico Pedro Gámez Laserna

Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Fuensanta, en la plaza del Santuario

Casa Regional de Castilla La Mancha, en los jardines Presidente Adolfo Suárez

Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas, en la plaza del Jazmín

Hermandad Santísimo. Cristo de las Lágrimas, en la plaza de la Marina Española

Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la calle José Dámaso Pepete

Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, en los jardines del Rocío (Miraflores)

Asociación Cultural Los Quintos, en el bulevar Hernán Ruiz

Hermandad de la Quinta Angustia, en el bulevar Plaza de Colón y Jardines del Vial

Hermandad de la Pasión, en el bulevar entre calles Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído

Hermandad de la Estrella, en los pasajes de las Almunias

Colegio de Agentes Comerciales, en la avenida Turruñuelos con Abderramán I

Peña Cordobesista Amigos de Lorena y Manolín, en Nuestra Señora de Belén

Asociación Cultural Es Vida, avenida de los Piconeros

Asociación Cultural Social Tradición Cordobesa, calle Carril de los Toros

Hermandad del Rescatado, calle Peatonal junto a Jardines Elena Moyano Madre Coraje

Cruces en recintos cerrados

Club de Matrimonios La Unión, en la calle Bilbao, 1

Hermandad del Santo Sepulcro, recinto del Triunfo de San Rafael, C/ Torrijos

Hermandad Servita Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia, en la plaza de Capuchinos

Casa Sevilla, en Ronda de Andújar, 17

Acopinb, en las instalaciones deportivas El Carmen

Acpacys, en la calle Dolores Ibarruri, 2

Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento, en la calle María Auxiliadora, 12

Asociación Vecinal Arenal Arcángel, en la calle Periodista José Luis Córdoba, 8 (Instalaciones Deportivas Enrique Puga)

Hermandad Penitencia del Santo Cristo de Gracia, en la calle Queso, 5

Asociación Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, 1 y 3

Asociación Vecinal Alcázar Viejo, en la calle San Basilio, 13. Torre de Belén

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, en la calle Escañuela, 10

Horario de las Cruces de Mayo

Las cruces permanecerán abiertas desde las 12.00 horas hasta las 2.00 horas, en horario ininterrumpido, si bien está establecido que de 16.00 a 19.00 horas no habrá música para favorecer el descanso de los vecinos. Por otro lado, el domingo 3 de mayo, el horario de apertura es de 12.00 a 16.00 horas.