Concepción Ortega, sobre el crimen de la Fuensanta: "Hay que tener cuidado con los animales heridos"

La abogada penalista Concepción Ortega, responsable de Violencia sobre la Mujer del Colegio de la Abogacía de Córdoba, ha valorado este martes que el presunto asesino de Tulia, su expareja sentimental, tras ser denunciado el sábado pasado por la víctima "era un animal herido y hay que tener cuidado con los animales heridos".

En declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha explicado que, habitualmente, cuando los hombres denunciados por violencia machista quedan en libertad provisional, "se le dice a las víctimas que tengan un mayor cuidado". La fallecida se hallaba en el sistema Viogén de seguimiento a víctimas de violencia de género y se le había adjudicado un nivel de riesgo medio de especial relevancia, por lo que el crimen se ha producido pese a no presentar un riesgo extremo. "Esto también ocurre con víctimas que no han denunciado, que no existe un riesgo alto y las matan", admite la abogada.

Tulia ya denunció a su expareja sentimental en 2005, en el marco de su separación, pero al no existir el sistema Viogén, la denuncia no aparecía en los registros policiales, según ha aclarado este martes la Subdelegación. Concepción Ortega precisa que esta situación habría influido en la calificación de su nivel de riesgo, reduciéndolo, ya que el único antecedente judicial entre la víctima y el supuesto agresor del que existe constancia tuvo lugar dos días antes del crimen, acontecido este lunes.

"Si quiere incumplir la orden de alejamiento, lo hará"

Después de que el hombre entrase armado con un martillo en la vivienda de la mujer, ni esta parte ni la Fiscalía solicitaron el ingreso en prisión provisional, un requisito para que el juez valore esa medida cautelar. Además, si la hubiesen solicitado, el caso tendría que cumplir unos requisitos para concederla, ya que "es una medida muy restrictiva de los derechos fundamentales. El supuesto delito tendría que implicar una pena superior a dos años de prisión", detalla Concepción Ortega.

Finalmente, el juzgado de Guardia prohibió al supuesto agresor acercarse a Tulia a una distancia inferior a 500 metros, pero él, supuestamente, habría quebrantado esta medida cautelar para asesinarla. La mujer, además, rechazó el acompañamiento policial que se le ofreció para asistir a juicio este lunes. Concepción Ortega confirma que "si un individuo quiere incumplir la orden de alejamiento, lo hará, porque no hay un policía detrás de todas las personas para que cumplan las resoluciones judiciales". Por ello, reivindica que "hay que decirle a las víctimas que se acojan a todas las protecciones que haya".