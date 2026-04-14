Educación
El colegio Trinidad Sansueña de Córdoba gana seis unidades de Primaria y reorganiza su FP
El centro reorganizará su oferta educativa con la supresión de tres ciclos de FP de grado superior en turno de mañana y su traslado a la tarde
La Junta de Andalucía ha autorizado la modificación de la oferta educativa del centro privado Santísima Trinidad-Sansueña, en Córdoba, con una ampliación de seis unidades de Educación Primaria y una reorganización de varios ciclos de Formación Profesional. La medida, recogida en una orden de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene efectos desde el inicio del curso 2024/25.
Con esta resolución, el colegio pasa de seis a 12 unidades de Primaria, alcanzando 300 plazas escolares en esta etapa. Además, mantiene una unidad de Educación Básica Especial con ocho plazas. En la parte de Secundaria, conserva ocho unidades de ESO, con 240 puestos, y cuatro unidades de Bachillerato, repartidas entre las modalidades de Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales.
Supresión de tres ciclos de grado superior de FP
La principal novedad en Formación Profesional es la supresión de tres ciclos de grado superior que estaban autorizados en turno de mañana: Administración y Finanzas, Laboratorio Clínico y Biomédico, y Química y Salud Ambiental. A partir de ahora, estos tres ciclos seguirán impartiéndose, pero únicamente en turno de tarde, con una oferta de un ciclo y dos grupos en cada caso.
La orden establece también que el centro no podrá superar el número de plazas autorizadas y deberá comunicar a la Delegación Territorial la relación del profesorado con su titulación correspondiente.
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