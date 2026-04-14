CaixaBank reúne a empresarios en Córdoba para reflexionar sobre el nuevo contexto global y los retos para las empresas

CaixaBank ha reunido hoy en Córdoba a un grupo de empresarios y directivos en un encuentro centrado en el análisis del nuevo escenario económico y geopolítico mundial y sus implicaciones para la actividad empresarial. La jornada ha contado con la conferencia del sociólogo y experto en geopolítica Emilio Lamo de Espinosa, bajo el título Post-Occidente. Demografía, tecnología y poder.

El encuentro se ha celebrado en el Real Círculo de la Amistad y ha sido inaugurado por el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, quien ha puesto de relieve la importancia de generar espacios de reflexión compartida, destacando que “este tipo de foros responden a una preocupación legítima del tejido empresarial andaluz y reflejan el compromiso de CaixaBank de acompañar a las empresas no solo con financiación, sino aportando visión, contexto y reflexión rigurosa en escenarios de incertidumbre”.

Por su parte, Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense y expresidente del Real Instituto Elcano, ha analizado el profundo cambio estructural que atraviesa el mundo en lo que ha definido como un escenario “post-occidental”. En su ponencia, ha abordado cómo la divergencia demográfica y la convergencia tecnológica están redistribuyendo el poder global, dando lugar a un mundo multipolar marcado por nuevas potencias, tensiones geopolíticas y desafíos crecientes para Europa.

Lamo de Espinosa ha subrayado que este cambio de época tiene implicaciones directas para las empresas, que deben operar en un entorno caracterizado por la volatilidad, la aceleración tecnológica, la presión competitiva global y la creciente importancia de factores geopolíticos en la toma de decisiones estratégicas.

Compromiso de CaixaBank con las empresas andaluzas

El cierre del acto ha corrido a cargo de Marc Benhamou, director de Banca de Empresas de CaixaBank, quien ha destacado el papel de la entidad como aliado estratégico del tejido empresarial en un contexto de transformación permanente. “Hoy, acompañar a las empresas significa no solo ofrecer financiación, sino aportar visión, especialización y conocimiento del entorno para ayudar a tomar mejores decisiones a largo plazo”, ha señalado.

Benhamou ha puesto en valor la propuesta de Banca de Empresas de CaixaBank, basada en la proximidad, la especialización y el compromiso con los territorios, a través de una red de 212 centros y más de 2.000 profesionales dedicados exclusivamente a atender a empresas de todos los tamaños y sectores.

En el caso de Andalucía, ha recordado que se trata de una comunidad clave para el tejido empresarial español, tanto por volumen como por diversidad sectorial. En 2025, CaixaBank ha concedido más de 5.000 millones de euros en financiación a empresas andaluzas, un 37% más que el año anterior, a través de más de 25.500 operaciones, destinadas tanto a cubrir necesidades de liquidez como a impulsar proyectos de inversión, innovación y crecimiento.

El directivo también ha destacado el nuevo modelo organizativo de CaixaBank Empresas, orientado a reforzar la especialización, el acompañamiento personalizado y la mejora continua de la experiencia del cliente.

Banca con impacto social

Durante su intervención, Benhamou ha subrayado asimismo que el compromiso de CaixaBank va más allá de la actividad financiera, a través de la acción social y del papel de la Fundación La Caixa. En este sentido, ha destacado la aportación de las empresas andaluzas a programas como Incorpora, que facilita la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad, y GAVI, que contribuye a la inmunización infantil en países en desarrollo.

En 2025, Andalucía se situó como una de las direcciones territoriales más activas en el programa Incorpora, con 79 inserciones laborales, mientras que las empresas andaluzas han contribuido con más de 271.000 euros al programa GAVI, dentro de una aportación nacional de 2,47 millones de euros.

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Con encuentros como el celebrado hoy en Córdoba, CaixaBank refuerza su compromiso de estar al lado de las empresas andaluzas como socio estratégico, combinando análisis del contexto global, apoyo financiero, acompañamiento especializado y compromiso social.