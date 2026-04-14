Ana López, sobre el crimen de la Fuensanta: "Él se saltó una orden judicial, eso es lo que ha fallado"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha afirmado este martes que "él se saltó una orden judicial, eso es lo que ha fallado", al ser preguntada por los medios de comunicación sobre el presunto asesinato de Tulia a manos de su expareja, ocurrido ayer lunes en el barrio de la Fuensanta de la capital.

El sábado pasado, la fallecida denunció a su presunto agresor, según consta en la denuncia, después de que este entrase en su vivienda armado con un martillo, destrozara el equipo de música, la agarrara del pecho y amenazara con destrozar el resto de la vivienda. La víctima alertó a la Policía, fue acompañada por los agentes al centro de salud y después, a interponer la denuncia en el juzgado de Guardia.

La Policía condujo al hombre a casa de un familiar

El juez prohibió a su expareja que se aproximara a ella, a menos de 500 metros. Se da la circunstancia de que la mujer y el supuesto agresor residían en el mismo edificio y de que él tenía las llaves del domicilio de su expareja. La Policía acompañó a este individuo para que abandonase su vivienda y lo condujo al domicilio de un familiar, llamando por teléfono para comprobar que se encontraba allí.

La mujer estaba catalogada como riesgo medio de especial relevancia dentro del sistema Viogén, de seguimiento a víctimas de violencia de género. Contaba con un agente protector que permaneció en contacto con ella durante el sábado y el domingo, y le ofreció acompañarla al juzgado este lunes, a pesar de que esta medida no está contemplada para el riesgo medio. Ambos debían comparecer en un juicio rápido por un presunto maltrato en el ámbito de la violencia de género. Sin embargo, la víctima decidió acudir sola a la Ciudad de la Justicia. Finalmente, recibió una agresión mortal una hora antes del juicio.

"No puede haber un policía para cada víctima"

Ana López ha lamentado este martes que, "desgraciadamente, no puede haber un policía para cada una de las víctimas", recordando que en Córdoba existen más de 2.300 víctimas de violencia machista. No obstante, los casos de riesgo extremo cuentan con la protección de la Policía o de la Guardia Civil las 24 horas del día.

Tulia había denunciado a su pareja en 2005, en el marco de su separación, pero entonces no existía el sistema Viogén y esa denuncia no estaba registrada en las bases policiales, según ha aclarado la Subdelegación. En las dos últimas décadas, esta víctima y su presunto asesino solo han tenido como antecedente judicial la denuncia interpuesta por ella dos días antes del crimen.