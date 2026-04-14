Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato de TuliaCondena institucionalSubdelegaciónKeyter LucenaAdif AdamuzRubén AlvesAeropuertoSondeo AndalucíaPrácticas en IndraObras Poniente 2
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

El administrador informa de que los cupones permanecen en una explanada en la base de Hornachuelos porque no es posible custodiarlos en las naves debido a su volumen. La Guardia Civil le ha apercibido de su posible responsabilidad penal en caso de daño

Tren Iryo siniestrado en Adamuz el 18 de enero pasado.

Tren Iryo siniestrado en Adamuz el 18 de enero pasado. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), de su falta de vigilancia sobre los trozos de carril que han sido trasladados en las últimas semanas a la base de AVE de Hornachuelos para su depósito judicial por la Guardia Civil.

En un informe remitido por la Policía Judicial a la plaza 2 de Instrucción de Montoro el 31 de marzo pasado, Adif hace constar que los 15 cupones recogidos en la zona de la catástrofe se encuentran en una explanada exterior "sin vigilancia, tanto de personal como de grabación", porque, debido a su volumen, no es posible custodiarlos dentro de las naves de almacenamiento.

Una rotura de carril o de una soldadura, la hipótesis central

Precisamente, los investigadores de la tragedia apuntan a una rotura de carril o de una soldadura como hipótesis central del origen del siniestro, y permanecen a la espera de realizar análisis metalográficos para esclarecer lo ocurrido. La jueza instructora del procedimiento ordenó, el 18 de marzo pasado, la retirada y custodia de los trozos de vía encontrados sobre el terreno durante una inspección ocular.

Fueron sustituidos por Adif en febrero y marzo pasados, en actuaciones enmarcadas por la empresa en sus labores de mantenimiento de la vía. En concreto, uno de estos materiales presentaba un defecto en el control de calidad. Los trabajos generaron cierta polémica por carecer de autorización judicial.

Tren Alvia accidentado el 18 de enero pasado.

Tren Alvia accidentado el 18 de enero pasado en Adamuz. / Manuel Murillo

Un recinto sin control de acceso

Ahora, el administrador solicita al juzgado que "si no se considerara suficiente, se indique expresamente en qué condiciones debe quedar o incrementar la protección para que Adif realice las gestiones necesarias, e incluso si fuera necesario el traslado a otro lugar". A esto añade que "el recinto no dispone de control de acceso de personal, siendo personal de varias empresas las que a diario entran en las instalaciones".

Noticias relacionadas y más

Esta manifestación ha tenido lugar después de que la Guardia Civil haya apercibido a Adif de su obligación de conservar los materiales, haciéndole saber que "el incumplimiento de las obligaciones inherentes al depósito judicial, así como la sustracción, ocultación o daño de los efectos bajo su custodia, puede ser constitutivo de infracción penal".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen machista en Córdoba: muere una mujer a manos de su expareja tras una agresión con arma blanca en la Fuensanta
  2. Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
  3. Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
  4. La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
  5. Indignación en Córdoba tras el crimen machista en La Fuensanta: 'La orden de alejamiento era un cachondeo
  6. La víctima de la Fuensanta ha sido asesinada una hora antes de un juicio por violencia machista en Córdoba
  7. Los polígonos industriales de Córdoba resurgen con casi el 100% de ocupación y más trabajadores
  8. Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

La Unesco y la Alianza de Civilizaciones participarán en el 900 aniversario de Averroes con "un gran acto" en Córdoba

La Subdelegación dice que no hubo "ninguna evidencia" en 20 años de que podía producirse el asesinato de Tulia

La Subdelegación dice que no hubo "ninguna evidencia" en 20 años de que podía producirse el asesinato de Tulia

Minuto de silencio en instituciones y concentraciones tras el crimen machista de La Fuensanta

El Sindicato Médico de Córdoba alerta de una “sobrecarga” y de un “alto riesgo de 'burnout'” entre los médicos internos residentes

El Sindicato Médico de Córdoba alerta de una “sobrecarga” y de un “alto riesgo de 'burnout'” entre los médicos internos residentes

Unos 50 alumnos de Electricidad y Electrónica en Córdoba podrán realizar sus prácticas en Indra

Unos 50 alumnos de Electricidad y Electrónica en Córdoba podrán realizar sus prácticas en Indra

El asesino de Tulia en la Fuensanta acudió el sábado a su vivienda armado con un martillo, pero nadie solicitó el ingreso en prisión

El asesino de Tulia en la Fuensanta acudió el sábado a su vivienda armado con un martillo, pero nadie solicitó el ingreso en prisión

Plantación simbólica en Villarrubia: los vecinos reclaman al Ayuntamiento más atención y cuidados para la barriada

Plantación simbólica en Villarrubia: los vecinos reclaman al Ayuntamiento más atención y cuidados para la barriada
Tracking Pixel Contents