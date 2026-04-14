Unos 50 alumnos de Electricidad y Electrónica en Córdoba podrán realizar sus prácticas en Indra.

La Junta de Andalucía ha firmado este martes en Córdoba un convenio de colaboración para reforzar la formación práctica del alumnado de Formación Profesional en el marco del sistema de FP Dual en Andalucía. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y la representante de Indra, María Fernanda Silles, han refrendado el documento, que va a beneficiar a 50 alumnos y alumnas de Electricidad y Electrónica.

Con todo ello, el acuerdo permitirá que estos estudiantes realicen su periodo de formación en empresa en la compañía multinacional española. En una primera fase, está previsto que participen esos 50 alumnos y alumnas de ese ciclo formativo específico, aunque el convenio contempla la posibilidad de ampliar progresivamente esta colaboración a otras familias profesionales y ciclos relacionados con el ámbito industrial, tecnológico y de la innovación.

Un paso importante para conectar la educación con el tejido productivo

Durante el acto, se ha destacado que esta iniciativa supone un paso importante para fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo, favoreciendo una formación más ajustada a las necesidades reales del mercado laboral. Tanto la Junta de Andalucía como la empresa han coincidido en señalar que la Formación Profesional no puede entenderse hoy sin la participación directa de las empresas, que desempeñan un papel fundamental en la capacitación del alumnado.

La consejera conoce de primera mano los ciclos de los que se alimenta Indra. / Manuel Murillo

El convenio se enmarca en el proceso de transformación industrial que vive la ciudad de Córdoba, impulsado por proyectos estratégicos como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que está actuando como motor de atracción de nuevas empresas tecnológicas e industriales. En este contexto, la llegada y consolidación de compañías como Indra contribuye a generar nuevas oportunidades de empleo cualificado y a posicionar a la ciudad como un referente en sectores de alta tecnología, defensa y digitalización, según ha destacado el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

El objetivo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes

Asimismo, se ha subrayado que la colaboración entre administraciones públicas y empresas permite no solo mejorar la empleabilidad de los jóvenes, sino también garantizar que el tejido productivo disponga de profesionales con la formación adecuada para responder a la creciente demanda de perfiles técnicos especializados. En el caso de Indra, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con personal cualificado en áreas como el mantenimiento electrónico y la mecatrónica, ámbitos clave dentro de su actividad industrial.

Este acuerdo se completa con los convenios específicos que llevan a cabo los centros educativos directamente con las empresas, en los que se organizan las estancias formativas del alumnado dentro de la FP Dual. De este modo, se refuerza un modelo de FP más práctico, conectado con la realidad empresarial y orientado a la inserción laboral, consolidando la apuesta conjunta por el desarrollo económico y educativo de la provincia de Córdoba.

Los ciclos de los que se beneficia Indra