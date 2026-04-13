Los vecinos del casco histórico de Córdoba piden poder poner placas mientras no sean visibles a pie de calle

Vecinos del casco histórico de Córdoba se han reunido este lunes para poner en común las propuestas que harán a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en cuanto a la instalación de placas solares en estos barrios. Urbanismo inició hace ya más de un año el trabajo para impulsar el cambio del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch) que iba encaminado a ser más permisivo con estas instalaciones, aunque no se han dado muchos pasos más (o al menos no han trascendido).

Lo que sí se ha hecho a principios de este año es retomar las conversaciones con los vecinos para intentar llegar a establecer, como mínimo, algunas líneas comunes. Urbanismo entregó un borrador a los vecinos que, tras estudiarlo, han hecho una serie de propuestas que pretenden entregar a la GMU.

Que se puedan poner placas mientras no se vean desde la calle

Guillermo Contreras, portavoz de Axerquía y Regina-Magdalena, explica que, "de entrada, nuestra principal propuesta es que se autoricen las placas que no se vean desde la calle". Esto, reconoce Contreras, Urbanismo lo acepta "parcialmente", pero los vecinos quieren que quede negro sobre blanco dentro de la norma para luego no encontrarse con sorpresas a la hora de pedir los permisos.

Imagen de placas solares en una planta fotovoltaica. / CÓRDOBA

Soluciones específicas para la zona Unesco

Para la zona protegida por la Unesco, los vecinos piden soluciones porque de base es la parte donde más complicado está que se dé manga ancha. Contreras entiende que deben existir más condiciones para estos barrios dentro de la zona Patrimonio, pero cree que también deben tener la oportunidad de poder colocar las placas.

Entre otras propuestas, los vecinos quieren que desaparezca del borrador el concepto de que, "preferentemente", las placas deberán colocarse sobre la segunda crujía, porque vuelven a insistir en que mientras no se vean desde la calle no habrá problemas. Y mientras Urbanismo aboga por colocarlas de forma plana siempre que se pueda, los vecinos recuerdan que la inclinación es clave a la hora de sacarle rendimiento a estos elementos.

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Por último, los residentes del casco entienden que para aplicar todas estas normas no es necesario modificar el Pepch, con los plazos que ello conlleva, sino un acuerdo de la GMU, de la misma forma que así se hizo para prohibir expresamente su instalación.