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El asesinato machista de una mujer en la Fuensanta; la indignación y la conmoción en el barrio tras el suceso y el listado completo de las casetas de la Feria 2026 centran los titulares del día
El asesinato machista de una mujer en el barrio de la Fuensanta a manos de su expareja acapara los titulares del día. La víctima, de unos 60 años de edad, ha sido asesinada en su propia vivienda una hora antes de que se celebrara un juicio por violencia de género contra el presunto agresor. Este trágico suceso ha conmocionado a todo el barrio y despertado a su vez la indignación en esta zona de Córdoba y de la sociedad en general. Los vecinos aseguran que la orden de alejamiento que tenían ambos era "un cachondeo" y distintos colectivos cuestionan el sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha dado hoy a conocer el listado definitivo de casetas para la Feria de Córdoba 2026, con dos instalaciones menos que el año pasado. Así queda el plano de El Arenal.
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- Indignación vecinal tras el crimen machista en La Fuensanta: "La orden de alejamiento era un cachondeo"
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