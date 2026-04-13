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La actualidad del lunes 13 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La reactivación de los polígonos industriales y el encarecimiento de las comuniones son los dos temas que centran nuestra mirada informativa. Además, entrevistamos al presidente de la Hermandad de Veteranos en Córdoba, que cuestiona el sentido de recuperar el servicio militar

Sesión de fotos de comunión en el Palacio de Viana.

Sesión de fotos de comunión en el Palacio de Viana. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

¡Buenos días!, comenzamos una nueva semana poniendo el foco en los polígonos industriales de Córdoba. En los próximos años se sumarán dos más a la nómina de parques empresariales, que actualmente se encuentran casi al 100% de ocupación. Es el tema que abre nuestro boletín de este lunes 13 de abril, en el que también analizamos cómo las comuniones se han convertido en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden elevarse considerablemente. Además, recogemos la reflexión de Francisco de Asís García Velo, presidente de la Delegación de Córdoba de la Hermandad de Veteranos, con una entrevista en la que cuestiona el sentido de recuperar la mili en España y mucho más.

Además, destacamos estas otras noticias:

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