La actualidad del lunes 13 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La reactivación de los polígonos industriales y el encarecimiento de las comuniones son los dos temas que centran nuestra mirada informativa. Además, entrevistamos al presidente de la Hermandad de Veteranos en Córdoba, que cuestiona el sentido de recuperar el servicio militar
¡Buenos días!, comenzamos una nueva semana poniendo el foco en los polígonos industriales de Córdoba. En los próximos años se sumarán dos más a la nómina de parques empresariales, que actualmente se encuentran casi al 100% de ocupación. Es el tema que abre nuestro boletín de este lunes 13 de abril, en el que también analizamos cómo las comuniones se han convertido en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden elevarse considerablemente. Además, recogemos la reflexión de Francisco de Asís García Velo, presidente de la Delegación de Córdoba de la Hermandad de Veteranos, con una entrevista en la que cuestiona el sentido de recuperar la mili en España y mucho más.
- Los polígonos industriales de Córdoba resurgen con casi el 100% de ocupación y más trabajadores
- Las comuniones en Córdoba, como minibodas, desde 3.000 euros a lo que uno quiera gastar
- Francisco de Asís García Velo, presidente de la Delegación de Córdoba de la Hermandad de Veteranos: «La mili en España no tiene sentido salvo que entremos en conflicto»
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
- Córdoba tendrá dos nuevos polígonos industriales en los próximos años: ubicaciones, fechas de construcción y superficie
- El número de ceremonias de comunión repunta en Córdoba tras una gran caída en los últimos 20 años
Córdoba ciudad
- Un total de 51 catecúmenos reciben tres sacramentos en un mismo día en la Catedral de Córdoba
- El centro cívico del Alcázar de Córdoba revitaliza el barrio dos años después de la transformación del antiguo mercado de abastos
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Provincia
- Paralizada la reversión del Citma de Lucena por la demora en las obras de reparación
- La Sierra que cautivó a los geólogos: se cumple un centenario especial para el Picacho de Cabra
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Campo
Cultura
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Deportes
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