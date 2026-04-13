¡Buenos días!, comenzamos una nueva semana poniendo el foco en los polígonos industriales de Córdoba. En los próximos años se sumarán dos más a la nómina de parques empresariales, que actualmente se encuentran casi al 100% de ocupación. Es el tema que abre nuestro boletín de este lunes 13 de abril, en el que también analizamos cómo las comuniones se han convertido en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden elevarse considerablemente. Además, recogemos la reflexión de Francisco de Asís García Velo, presidente de la Delegación de Córdoba de la Hermandad de Veteranos, con una entrevista en la que cuestiona el sentido de recuperar la mili en España y mucho más.

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