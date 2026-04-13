El PSOE denuncia el "colapso" de la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba y el retraso de padrón con las elecciones en puertas

La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba., Mamen González, ha denunciado este lunes la situación de “evidente colapso” que sufre desde hace meses la Oficina de Atención Ciudadana, que el Ayuntamiento de Córdoba tiene en la sede del Bulevar de Gran Capitán. No es la primera vez que el PSOE alerta sobre esta situación recordando que es un problema que afecta de manera directa tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del servicio. La última vez que la oficina sufrió un problema grave fue a raíz de la caída generalizada de los sistemas digitales de la Junta de Andalucía y las incidencias en la Oficina de Registro Virtual (ORVE), que tuvieron una repercusión directa en este servicio. Una de las consecuencias de este problema es el incremento de las colas de espera a las puertas de la oficina y de un servicio como el padrón a las puertas de unas elecciones municipales.

El PSOE presentará en el pleno del próximo jueves una moción que alerta de los retrasos acumulados en la concesión de citas, así como "la incapacidad" del actual modelo para garantizar una atención ágil, cercana y de calidad. Los socialistas denuncian que esta situación se suman las constantes incidencias en el programa de gestión y registro utilizado por el personal municipal, cuyo funcionamiento provoca "interrupciones continuas, ralentiza los trámites y agrava la saturación existente". “Este escenario ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una problemática estructural”, ha afirmado la viceportavoz socialista.

La concejala del PSOE Mamen González, este lunes. / CÓRDOBA

Padrón

El PSOE ha criticado especialmente los problemas que estos atascos están teniendo en el área de Estadística y, en particular, en la gestión del Padrón Municipal. González ha recordado que el PSOE lleva meses alertando del retraso acumulado, agravado en las semanas previas a la convocatoria de las elecciones autonómicas del 17 de Mayo. “Estamos ante uno de los problemas más recurrentes en la relación de la ciudadanía con la administración local, y los datos lo confirman: en los últimos tres años, las reclamaciones vinculadas al colapso del padrón se han duplicado”, ha subrayado.

Nuevo modelo de gestión

Ante esta realidad, la viceportavoz socialista ha exigido que el Ayuntamiento de Córdoba disponga de un modelo de atención ciudadana moderno, eficiente y verdaderamente accesible. “El actual sistema, centralizado en un único punto y basado en una estructura informática deficitaria, no responde a las necesidades reales de la población ni a los principios de igualdad y proximidad que deben regir la gestión pública”, ha explicado.

Por ello, el PSOE considera imprescindible una transformación completa del servicio, con medidas urgentes y una visión integral que permita construir un modelo de atención ciudadana eficaz, cercano y digno, tanto para la ciudadanía como para el personal municipal. En este sentido, los socialistas presentarán al Pleno de Córdoba una propuesta para impulsar la desconcentración de la atención ciudadana, incorporando de forma real y completa los centros cívicos como puntos de atención directa, garantizando un servicio homogéneo y coordinado en todos ellos. Además, solicitará el incremento del personal destinado al servicio, ampliando horarios y puntos de atención presencial para reducir tiempos de espera, mejorar la calidad del servicio y aliviar la sobrecarga actual; así como el desarrollo de una sede electrónica más útil, accesible e intuitiva, que facilite la realización de trámites, reduzca la dependencia de la atención presencial y mejore la eficiencia administrativa.

Mamen González ha puesto de manifiesto que la moción socialista rechaza la externalización del servicio de atención telefónica, por lo que exige que se garantice su gestión íntegramente pública, con personal municipal cualificado y bajo criterios de proximidad, calidad y transparencia. Además, entre los acuerdos que figuran en la propuesta está la recuperación de un modelo de atención presencial sin limitaciones, donde la cita previa sea voluntaria y no obligatoria, asegurando el acceso universal e inmediato a los servicios municipales, y la creación de unidades de atención ciudadana especializada en determinados servicios con el fin de mejorar la respuesta a las necesidades específicas de la ciudadanía. “Merecemos un modelo de atención ciudadana que funcione y que esté a la altura de Córdoba”, ha concluido Mamen González.