Ayuntamiento de Córdoba
El PP llevará al pleno una moción para exigir a la CHG actuaciones urgentes en arroyos y ríos de Córdoba y provincia
Miguel Ángel Torrico, portavoz del PP en el Consistorio, exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actuaciones urgentes, incluyendo la puesta en valor del río Guadalquivir
El Partido Popular presentará el próximo jueves en el pleno ordinario de abril una nueva moción para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que cumpla con los compromisos pendientes en el municipio de Córdoba y en el resto de la provincia. A pesar de la cercanía de las elecciones andaluzas, convocadas el 17 de mayo, esta sesión plenaria incluirá mociones políticas con normalidad. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha defendido la necesidad de exigir a la CHG la puesta en marcha urgente de una serie de obras, cuya imperiosa necesidad ha puesto en evidencia el último tren de borrascas que afectó a Córdoba entre los meses de enero y febrero. "Nos hemos dado cuenta de que hay actuaciones que repercuten incluso en la seguridad de los vecinos y que deben de cometerse sin más dilación", ha defendido el edil popular.
Actuaciones en la capital
De esta forma, los populares pedirán al Pleno de Córdoba que apoye una proposición que exige a la CHG que acometa actuaciones en la ciudad de Córdoba como la puesta en valor e integración paisajística del río Guadalquivir, la mejora hidráulica y ambiental del arroyo Pedroche, la restauración hidrológico ambiental del río Guadajoz a su paso por Santa Cruz, la restauración ambiental del arroyo Guadalbarbo a su paso por Córdoba, o el estudio de actuaciones necesarias para mejorar las condiciones hidromorfológicas de las masas categóricas del Puente del Guadalquivir en Córdoba.
Actuaciones en la provincia
Y respecto a la provincia, la moción recogerá la necesidad de iniciar el proyecto de restauración hidráulica y ecológica del río en Córdoba, la restauración de los arroyos Salado y Magoso en los términos municipales de Santaella, Montalbán y Montilla, la restauración hidrológico ambiental del arroyo Guardalbaida en la Sierrezuela de Posadas, la integración paisajística del campo alto del río Cabra, la restauración hidrológico-ambiental del arroyo Salado de Porcuna y las Cañas a su paso por Villa del Río, la mejora del arroyo Cantarrana y la restauración hidrológico ambiental del río en su segunda fase, o las o la restauración ambiental del río Bailón a su paso por Zuheros. En último término, Torrico ha indicado que el Ayuntamiento de Córdoba está dispuesto a colaborar con la CHG en las actuaciones de la capital, aunque ha subrayado la necesidad de que esta entidad dependiente del Gobierno central la que las inicie.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años