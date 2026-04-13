Los polígonos industriales de Córdoba resurgen con casi el 100% de ocupación y más trabajadores

El número de empresas instaladas en los polígonos industriales de Córdoba capital subió entre 2023 y 2024 un 6,4%, según los datos más actualizados del Instituto Andalucía de Cartografía y Estadística (IECA). En concreto, se pasó de 2.223 negocios a 2.365, con la capital liderando la subida a nivel provincial, donde se quedó en un 2%. El número de trabajadores, aunque el IECA no da el dato exacto, sí que se puede calcular teniendo en cuenta la cantidad de empresas que se contabilizan por estrato de empleados. Haciendo la media, entre 2023 y 2024 se pasó de unos 15.246 personas trabajando en estos polígonos a casi 19.500, hecho impulsado, además, por la llegada de empresas más grandes, es decir, con más masa laboral.

Estos espacios productivos atraviesan un buen momento, tal y como confirman a este periódico los responsables empresariales de los mismos. En ello ha tenido mucho que ver la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que ni siquiera está en funcionamiento y que ya lleva varios años pilotando el aterrizaje en Córdoba de empresas de primer nivel.

La llegada de la BLET anima a la inversión de otras empresas

Empresas que en muchos casos se relacionan con la defensa y la logística, pero no siempre. El simple hecho de la llegada de un proyecto de tal calibre anima a la inversión, como ya ha dicho en muchas ocasiones el alcalde, José María Bellido. Solo en defensa y logística, Córdoba ha vivido la llegada de empresas de primerísimo nivel, la mayoría ya trabajando sobre el terreno. Escribano, Ghenova, Indra, Santa Bárbara, Tess Defence, Oesía, Novaindef, Zigor o Meltio son los nombres más destacados de este ecosistema que aúna defensa, logística e industria.

Frente al optimismo empresarial también se impone una realidad: los polígonos tradicionales están prácticamente al 100% de ocupación, de ahí que el Ayuntamiento trabaje desde hace tiempo en la disposición de suelo industrial. Juan Ávila, secretario técnico de la Asociación de Empresarios de las Quemadas (Quemasem) -el polígono más grande actualmente de Córdoba- señala a CÓRDOBA que este interés creciente «se despertó hace más o menos dos años», pero en este espacio tienen el problema de que están «prácticamente al 99%, lo único que queda libre es para equipamiento». Allí trabaja Indra desde hace meses, de la mano de la cordobesa Deuser, absorbida por la primera; y se instaló en unas naves sin uso, sin posibilidad de construir nada propio porque no quedaba espacio. Pero el hecho de que no haya espacio no implica que no lleguen nuevas empresas, porque lo que sí existe es rotación y una rápida ocupación de lo que se queda vacío. Ávila reconoce que muchos de esos nuevos negocios tienen que ver con la industria y la logística, pero en general las empresas que llegan pertenecen a todo tipo de sectores. Por último, esto ha generado claramente empleo. Que hay más trabajadores se nota en algo muy sencillo, como evidencia Ávila: «Antes se podía aparcar sin problema y ahora no es fácil».

En Córdoba Techpark sí hay espacio disponible, aunque no mucho

Donde sí hay espacio es en Córdoba Techpark, antiguo Rabanales 21. No es un polígono industrial al uso, pero no deja de ser un espacio productivo que, además, cuenta con suelo disponible, aunque tampoco en exceso. Allí funciona con nave propia (y en proceso de expansión) Escribano, una de las grandes empresas de la industria de la defensa. Otras lo hacen en oficinas, como parte del trabajo previo a expandirse en sedes propias. Desde Córdoba Techpark confirman que ahora mismo están en negociaciones para la llegada de nuevas empresas, aunque en este caso no se relacionan de forma directa con la BLET.

Córdoba TechPark, el área productiva que dispone, por ahora, de más espacio. / Manuel Murillo

Las Quemadas y Córdoba Techpark no están lejos de La Rinconada, donde se construirá la BLET, lo que las hace aún más atractivas para las empresas. Sí será necesario algo que se lleva exigiendo años y en lo que ya se trabaja, la conexión directa de Las Quemadas con la autovía, lo que evitará no solo los atascos diarios, sino una movilidad muy destacada para las empresas de la zona.

Otros polígonos industriales como son Chinales, Granadal o Torrecilla-Amargacena viven, en términos de ocupación, lo mismo que Las Quemadas: están asentados desde hace años y tienen poco espacio. Rafael Sandoval, representante de Torrecilla-Amargacena, explica que hay dos o tres parcelas grandes por ocupar, el resto de las que están vacías son más pequeñas y no propician la llegada de grandes industrias que necesitan mucho espacio. Pese a esto, la situación de este polígono es buena, con óptimos niveles de ocupación, a lo que hay que sumarle el hecho de que es el único de la ciudad con conexión directa con la autovía.

Antiguo polígono San Carlos, que ya cuenta con un proyecto para ‘revivirlo’. / A. J. González

En cuanto a Chinales, Antonio Navarro, portavoz de los empresarios del polígono, comenta que en las calles principales está todo ocupado, con rotación de negocios e incluso con ocupación de naves que llevaban años sin uso, lo que demuestra ese dinamismo empresarial actual. En Chinales hay poco sitio para construir, a excepción de la parte de la antigua Calmante Vitaminado, a la que habrá que darle salida.

Por último, por parte de El Granadal habla Antonio Marín, que señala que no se trata de un polígono que pueda acoger a empresas auxiliares de la BLET por lo mismo que la Torrecilla, es decir, por la dimensión de sus parcelas. El Granadal, añade, es un polígono «más comercial que industrial», lo que no quiere decir que la cosa no vaya bien. Marín confirma que el nivel de ocupación es bueno y que se ha mantenido a lo largo de los años: «Si una nave se quita, se pone otra».