Obras en San Basilio, el compás de San Francisco o la calleja de las Flores: Córdoba refuerza la protección de su patrimonio histórico

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Casco Histórico, ha hecho una encomienda de gestión a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para poner en marcha e impulsar 27 proyectos relacionados con la conservación y la protección de distintas zonas del distrito histórico de Córdoba. La encomienda de gestión incluye asesoramiento técnico, asistencia técnica en dirección de obra, supervisión de servicios y de la obra que se contrate por parte de la GMU a una delegación como la de Casco Histórico que no dispone de técnicos capaces de llevar a cabo esas tareas. Muchas de las actuaciones están pendientes desde 2025.

La delegada de Casco Histórico, Lourdes Morales, ha recordado que la Oficina del Casco Histórico trabaja siempre "de la mano de la Gerencia Municipal de Urbanismo para mejorar y poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad". La encomienda, que se ha aprobado este lunes en la junta de gobierno local, supone, en palabras de la concejala, "un paso muy importante a la puesta que hacemos en restauración y en conservación de nuestro patrimonio". En la encomienda de gestión se incluyen actuaciones que ya están en marcha, como la restauración de la Ermita de la Aurora, y otras nuevas que se quieren acometer antes del final del mandato (mayo del 2027).

La ermita de la Aurora en la calle San Fernando. / CORDIGITAL

Obras nuevas

Así, entre las obras de las que se han encargado informes previos para llevarlas a cabo en los próximos meses se incluyen el arco de entrada de San Basilio, la restauración del arco del compás de San Francisco, mejoras de determinadas calles del casco como Alfaros, Cara o la calleja de las Flores, la restauración del reloj de la plaza de las Tendillas y la mejora y de la iluminación del casco histórico y de la ruta de las iglesias fernandinas.

Compás de San Francisco. / SÁNCHEZ MORENO

Asimismo, se incluyen actuaciones cuyos proyectos ya están en marcha como la mejora del acceso entre el paseo bajo y la entrada del Alcázar de los Reyes Cristianos, el cableado de la Cuesta Pero Mato o el proyecto que se está preparando junto con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España sobre vandalismo en los cascos. Lourdes Morales ha destacado la importancia de la encomienda, ya que permitirá continuar esas obras empezadas y poder empezar con estudios previos, informes previos las que aún no han empezado, siempre con el objetivo de mejorar, recuperar y conservar el patrimonio histórico local.

Listado de actuaciones

Las actuaciones concretas que comprendería la encomienda de gestión son las siguientes:

• Actuaciones en la Ermita de la Aurora.

• Eliminación de cableado en Cuesta de Pero Mato.

• Mejora ambiental y de iluminación del entorno de la Iglesia de San Andrés

• Mejora iluminación eje Tendillas/ Claudio Marcelo.

• Ejecución subsidiaria para la lucha contra el vandalismo en el Patrimonio.

• Documento de Conservación Preventiva de las murallas de Córdoba.

• Plan Director de las Murallas de Córdoba.

• Restauración de la muralla de Puerta de Sevilla.

• Restauración de la muralla del Alcázar viejo y Torre.

• Restauración de la muralla de la Villa a calle Doctor Fleming.

• Restauración de la muralla de la plaza del Gamo.

• Restauración de la Torre de la Malmuerta.

• Restauración del Arco del Compás de San Francisco.

• Acceso entre el paseo bajo de la Alameda del Obispo y el Alcázar de los Reyes Cristianos.

• Pasarela de acceso al Molino de la Albolafia.

• Arco de entrada a San Basilio.

• Restauración de la cubierta provisional del Pósito de la Corredera.

• Mejora de las calles Amparo y Cara.

• Mejora de la calleja de las Flores.

• Restauración del reloj de la Plaza de las Tendillas.

• Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba.

• Levantamientos fotogramétricos de apoyo al Plan Director de Murallas.

• Actuación de consolidación del Molino de la Albolafia y su entorno.

• Mejora de la iluminación de esculturas en el Casco Histórico.

• Mejora de la iluminación en el entorno de las iglesias Fernandinas.

• Asistencia a la Comisión técnica de Patrimonio del GCPM y de la OCPM.

• Actividades puntuales de carácter material o técnico de limitado alcance y duración en el ámbito del Casco Histórico.