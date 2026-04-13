Las obras de remodelación del albergue de Cerro Muriano estarán finalizadas antes de la campaña de los campamentos de verano

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hoy hasta el albergue juvenil de Cerro Muriano para comprobar el estado de ejecución de las obras de mejora de sus instalaciones, en las que la institución provincial ha iniciado una primera fase de reforma con un presupuesto de 632.000 euros.

Esta actuación incluye la rehabilitación de la cubierta del edificio y la reforma del entorno de la piscina, unos trabajos que, según ha anunciado la institución provincial, estarán concluidos antes del inicio de los campamentos de verano, previsto para mediados de junio, explica la institución provincial en una nota de prensa.

Fuentes ha estado acompañado durante la visita por la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles.

Una actuación urgente y necesaria

El presidente de la Diputación ha subrayado que se trata de “una intervención necesaria y urgente”, dado el servicio que presta el albergue, que cada año recibe a más de 8.000 jóvenes de la provincia para participar en actividades de ocio y deportivas.

“Se ha realizado una obra muy importante destinada a la rehabilitación de la cubierta, que presentaba una situación preocupante debido a las humedades que estaban afectando a la zona de habitaciones”, ha explicado Fuentes, quien ha señalado además que los trabajos se han agilizado para que concluyan antes del comienzo de la temporada estival.

Mejora de la piscina para garantizar la seguridad

En esta primera fase previa al verano se ha incluido también una actuación en el enlosado de la piscina, donde se habían detectado losas sueltas que estaban provocando cortes, además de otras deficiencias.

Según ha indicado Fuentes, esta situación obligaba a una intervención rápida para evitar problemas y accidentes entre los usuarios.

Del presupuesto total de esta primera fase, 535.625 euros se destinan a la rehabilitación de la cubierta del edificio, mientras que otros 96.765 euros se han reservado para la mejora del solado del área perimetral de la piscina.

Nueva fase tras el verano con 1,2 millones de inversión

El proyecto de reforma contempla además nuevas actuaciones que se encuentran actualmente en fase de adjudicación y que se ejecutarán a partir del mes de septiembre, una vez finalice la temporada de campamentos, con el fin de no interferir en las actividades programadas.

Estas intervenciones contarán con una inversión de 1,2 millones de euros para la creación de una zona polideportiva cubierta con una pérgola en las inmediaciones del área de vestuarios. Esta infraestructura incorporará además placas fotovoltaicas en la cubierta, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

Climatización y mejora de las pistas deportivas

Las actuaciones previstas para después del verano abordarán también este año la climatización de la zona de dormitorios, con el objetivo de que las habitaciones queden en perfecto estado de servicio.

Asimismo, se actuará en la mejora de las cuatro pistas deportivas para adaptarlas a los requisitos reglamentarios, ya que entre las actividades que acoge este albergue figuran también las organizadas por asociaciones y colectivos deportivos que desarrollan aquí competiciones y encuentros que requieren estas condiciones.

Unas instalaciones con más de medio siglo

Por su parte, Marta Siles ha destacado que el albergue cuenta con más de 50 años de historia y que, aunque presenta un buen estado general, necesita intervenciones de conservación para adaptarse a la normativa y corregir las deficiencias surgidas con el paso del tiempo.

La delegada ha insistido además en que las obras se han planificado para no afectar al desarrollo de la campaña estival.

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Alta demanda para los campamentos de verano

Siles ha adelantado que la nueva campaña de campamentos de verano en el albergue de Cerro Muriano está registrando una gran acogida y que las solicitudes ya duplican las 2.000 plazas disponibles, distribuidas en diez fases a lo largo de los meses de verano.