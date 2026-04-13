Mariví Serrano, candidata de Adelante Andalucía: "No pretendemos dividir el voto de las izquierdas, sino ampliar el espacio electoral andaluz"

Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez que presenta a las elecciones andaluzas del 17 de mayo a José Ignacio García, ha presentado este lunes en Córdoba su candidatura en la provincia encabezada por Mariví Serrano. La formación ha elegido la plaza de Andalucía, en el Sector Sur, para dar a conocer la lista, algo que ha hecho junto al busto del padre de la patria andaluza, Blas Infante, "una figura absolutamente indispensable" en la comunidad. Mariví Serrano, cabeza de cartel de Adelante Andalucía, ingeniera, profesora y referente de la marea blanca, de la que de hecho fue portavoz en Priego de Córdoba, ha comenzado la presentación con una condena firme del asesinato esta mañana en la Fuensanta de una mujer a manos de su expareja y ha condenado la violencia machista denunciando a los partidos que niegan su existencia. "Es insoportable", ha aseverado.

La candidata de Adelante Andalucía ha negado que pedir el voto por Adelante Andalucía vaya a reducir las posibilidades de la izquierda a la izquierda del PSOE: "No pretendemos dividir el voto de las izquierdas, sino ampliar el espacio electoral", ha añadido en referencia a Por Andalucía, la marca que aglutina a Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar: "Esto no es una competición entre las izquierdas".

Mariví Serrano, candidata de Adelante Andalucía, junto al busto de Blas Infante. / IRINA MARZO

"Córdoba, tierra de sacrificio"

Adelante Andalucía defiende haber presentado una candidatura "plural" y equilibrada con representantes de la capital y la provincia. "Nuestro objetivo es intentar revertir la situación de la provincia, paradigma de la tierra de sacrificio y colonia interior de Andalucía", ha expresado la candidata cordobesa acompañada por el resto de la candidatura. En este sentido, Serrano ha denunciado algunas de las carencias de las que, a juicio del partido, adolece la provincia de Córdoba, como las "lastimosas" conexiones por carretera y la pobre oferta de la conexión en bus y problemas graves como la existencia en la ciudad de dos de los 15 barrios más pobres de toda España. Además, la número 1 de Adelante Andalucía por Córdoba ha lamentado que la provincia siga perdiendo población y sufriendo las políticas de desinversión y abandono de la administración central y autonómica. "No podemos seguir siendo tierra de sacrificios", ha asegurado Mariví Serrano.

Por otro lado, la formación también ha criticado la situación de la sanidad y la educación públicas y tildado de "bochornosas" las declaraciones de Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, sobre esos asuntos en 2019. "Sangra los oídos al oírlo hablar de listas de espera desbordadas o del maltrato al personal sanitario", ha asegurado la candidata en referencia a las declaraciones del presidente. Todas estas cuestiones, ha dicho, han llevado a las personas que forman parte de la candidatura de Adelante Andalucía a dar un paso al frente para "representar a los andaluces de a pie".