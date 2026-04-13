Iniciadas las obras para arreglar el acceso principal al cementerio de la Fuensanta de Córdoba tras tres años inutilizado

La empresa Hormigones Asfálticos Andaluces (Hormacesa) ha iniciado este lunes las obras para arreglar el acceso principal al cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta, sin usar desde 2022 debido a su mal estado. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) adjudicó a Hormacesa estos trabajos por 536.393,82 euros, y ahora tendrá cinco meses para ejecutarlos.

El acceso principal al cementerio, gestionado por la empresa municipal Cecosam, y que discurre por la antigua N-IV, quedó inutilizado a finales de 2022 por el derrumbe provocado por las obras de un punto de limpio, que realizaba la Junta a través de Sadeco. Al principio se produjo la rotura de la carretera, que luego colapsó totalmente tras un episodio de lluvias intensas. La adjudicataria contratada por la Junta no se hizo cargo de los desperfectos.

Esto ha provocado que durante más de tres años el acceso al cementerio estuviera más que complicado y ha generado las quejas de los usuarios. Se trata de una salida de la antigua N-IV y es importante porque además de al camposanto también da servicio a los vecinos de la parcelación de Las Cigüeñas, ubicada en la barriada periférica de Alcolea.

La carretera, completamente colapsada. / Manuel Murillo

El corte de la carretera afecta a varios cientos de vehículos al día, que para incorporarse a la nacional deben realizar una maniobra de rodeo que obliga a hacer algunos kilómetros extras. Si el vehículo se dirige hacia Córdoba tiene que girar dirección Alcolea para después hacer un cambio de sentido. Del mismo modo, el acceso desde Alcolea se tiene que hacer llegando hasta la entrada al Campus Universitario de Rabanales.

Los trabajos

Ahora, la adjudicataria deberá recuperar el viario que se encuentra colapsado, poner el alumbrado público en el acerado, instalar biondas (guardarraíles) a ambos lados y en el lado norte, al pie del talud, tendrá que ejecutar una cuneta para la recogida de agua.