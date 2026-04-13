Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 13 de abril de 2026

Conferencia

‘La transformación de los espacios a través de las flores’

Dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba, Inés Urquijo, artista floral, ofrecerá la conferencia La transformación de los espacios a través de las flores.

CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas) Lineros, 32. 20.00 horas.

Literatura infantil

‘La Hora del Cuento’

Habrá sesión de lectura en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur y Fuensanta a cargo de Arrabal del Sur y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Sur y Fuensanta. Priego de Córdoba, s/n y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n. 17.00 horas.

Exposición

Se inaugura ‘Donde brota la luz’

La primera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), gestionado por la Fundación Antonio Gala, ha culminado su residencia con la exposición Donde brota la luz. Esta muestra colectiva reúne el trabajo de siete creadores (Fran Baena, Ilaria Cutolo, Perla T. Alejo R., Lucía Tello, Marina Íñiguez, María Góngora y María Tenoury Díaz), quienes exploran a través de diversos estilos y materiales conceptos fundamentales como la intimidad, la memoria y el acto creativo, inspirado en la filosofía del propio Antonio Gala.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Exposición

Visita guiada a ‘Cuando la fotografía conoció al libro’

Antonio Jesús González comisaria la exposición Cuando la fotografía conoció al libro. Córdoba en la historia del libro fotográfico, organizada con motivo del 200 aniversario de la primera instantánea de la historia.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala Ronda del Marrubial, s/n. 19.00 horas.

‘Los lunes de la academia’

Conferencia ‘Motivos para hacer el Camino de Santiago’

Fernando Santos Urbaneja, Fiscal y peregrino, pronunciará la conferencia Motivos para hacer el Camino de Santiago. Presentará el acto María Isabel García Cano, académica correspondiente.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Capilla del IES Luis de Góngora. Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Cultura

Cuarta Jornada de la 45 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras.