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EL TIEMPO

Guarden los paraguas y saquen el abanico: la Aemet pone fecha a la escalada termométrica en Córdoba

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología del 13 al 19 de abril

El calor escalará en Córdoba hasta los 30 grados esta semana.

El calor escalará en Córdoba hasta los 30 grados esta semana. / Miguel Ángel Salas / Efe

Tomás Moreno

Adiós a la lluvia, al polvo en suspensión y a los depósitos de barro. Córdoba se prepara para una semana plenamente primaveral con cielos despejados y una progresiva escalada termométrica con una subida de las máximas que alcanzarán los 30 grados en el fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras unas jornadas marcadas por la inestabilidad, avisos amarillos por tormentas y la calima, este lunes 13 de abril comienza una semana en la que el sol será protagonista con la entrada de una masa de aire cálido que provocará una subida de las temperaturas. Las mínimas, no obstante, se mantendrán frescas hasta el viernes, con valores entre los 7 y 9 grados, para después escalar por encima de los 20 grados a partir de mediodía.

El lunes, la horquilla de temperaturas oscilará entre los 8 y 20 grados. Y el martes será el día más fresco de la semana, con una mínima de 7 grados, y máxima de 22º.

Empieza el calor en Córdoba

El miércoles marcará la llegada de máximas por encima de 25 grados, mientras que las mínimas seguirán contenidas, con 9 grados de mínima y 26 de máxima. O lo que es lo mismo, abrigo a primera hora de la mañana y manga corta a partir de mediodía.

Un panorama similar para el jueves, con 28 grados de máxima y 11º de mínima.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo el fin de semana

El momento de ocio de la semana llegará con ambiente preveraniego de acuerdo con la  Aemet y los termómetros irán subiendo a lo largo del fin de semana. Las mínimas superarán la barrera de los 10 grados, con 12º previstos para el viernes, 13º para el sábado y 12 grados para el domingo.

En el reverso, las máximas alcanzarán los 28 grados el viernes, 29º el sábado y 30 grados el domingo.

Noticias relacionadas y más

¿Cuándo volverá la lluvia?

A la espera del avance de la Aemet, otros portales meteorológicos apuntan que la próxima semana se mantendrá la estabilidad meteorológica y que las nubes podrían volver en la última semana de abril, con un descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias para las jornadas del martes 28 y miércoles 29 de abril.

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