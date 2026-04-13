Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 13 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 14 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa Espejo Cruz
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Rita Orellano Olloqui
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.
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