Los fallecidos en Córdoba el lunes 13 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 14 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Espejo Cruz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María Rita Orellano Olloqui

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.