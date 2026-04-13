Sucesos
Crimen machista en Córdoba: fallece una mujer tras una agresión con arma blanca en la Fuensanta a manos de su expareja
La víctima se hallaba en el sistema Viogén y el hombre ha sido arrestado tras atrincherarse con un machete en el inmueble e inundar el portal de gas pimienta. Ambos tenían en torno a 60 años de edad
Una mujer ha fallecido este lunes en su domicilio del barrio de la Fuensanta de Córdoba después de ser agredida con un arma blanca. La Policía Nacional confirma que los hechos han ocurrido en el interior de una vivienda y que la fallecida se hallaba en el sistema Viogén, de seguimiento a víctimas de violencia de género.
Emergencias 112 Andalucía señala que, según las primeras informaciones de los testigos, el presunto agresor es la expareja de la fallecida. Ambos tenían en torno a 60 años de edad. Algunas fuentes apuntan que la víctima y el agresor debían acudir este lunes a un juicio en el marco de su procedimiento de separación, pero este extremo no ha sido confirmado por fuentes oficiales todavía.
El hombre se ha atrincherado con un machete en el interior del inmueble donde se encontraban sus viviendas, en el número 1 del pasaje Virgen de Luna, y ha inundado el portal de gas pimienta. Por ello, para su detención ha sido necesaria la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. Finalmente, ha sido arrestado emleando la fuerza en un rellano del edificio.
Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida
Emergencias 112 detalla que el primer aviso del suceso ha sido emitido en torno a las 9.08 horas por el 061. Los efectivos sanitarios han desplazado una UVI móvil hasta el lugar, aunque finalmente la víctima ha fallecido como consecuencia de la agresión recibida. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el arma utilizada.
Efectivos policiales y bomberos
Efectivos de la Policía Nacional y de los bomberos han acudido al lugar para atender lo ocurrido. En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios ha sido alertado por la necesidad de abrir la vivienda donde se hallaban la víctima y el agresor atrincherado. Efectivos del parque del Granadal han sido apoyados en su actuación por compañeros del parque central de bomberos.
Finalmente, como se indica, los efectivos sanitarios han confirmado la muerte de la víctima en el lugar. Fuentes consultadas por este periódico explican que el gas pimienta, que habría sido el utilizado por el agresor, no implica riesgo de explosión. Después de ocurrir el suceso, Policía Nacional y bomberos han acudido a las viviendas del agresor y la víctima, que se localizan en plantas consecutivas de la misma comunidad de vecinos.
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