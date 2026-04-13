Fallece María del Carmen Toscano, la madre de Soledad Donoso: "Se ha muerto sin que se haya hecho justicia"

María del Carmen Toscano, la madre de Soledad Donoso, ha fallecido este lunes después de 33 años buscando justicia para su hija, que fue asesinada a golpes el 28 de septiembre de 1992. El fallecimiento ha sido confirmado a Diario CÓRDOBA por una hermana de Soledad, María del Mar, quien ha lamentado visiblemente emocionada que "se ha muerto sin que se haya hecho justicia".

En este sentido, la familia continúa luchando para que se resuelva el crimen, una causa donde diferentes expertos han apuntado a deficiencias en la investigación policial. Según ha recordado hasta la fecha, un primer forense les habló de una posible muerte natural, pero dos décadas más tarde, gracias a una segunda autopsia, pudieron constatar que fue brutalmente asesinada. Su cuerpo fue hallado, casualmente, días después de la desaparición semihundido en el río Guadalquivir.

Subió a un coche y desapareció

La joven se dirigía de su vivienda, ubicada en el barrio de San Pedro, a su lugar de trabajo, en la avenida de Barcelona, cuando se le perdió la pista. Se piensa que durante el camino subió a un coche y durante este tiempo se ha buscado un Golf rojo por su presunta implicación. Su familia sospecha que su supuesto asesino es un joven con quien Soledad tenía relación, aunque otro chico llegó a entrar en prisión y fue excarcelado días más tarde por falta de pruebas.

La familia de Soledad Donoso, en una concentración de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres en la plaza de San Pedro. / MANUEL MURILLO

La Policía Nacional no permitió que la familia identificara el cadáver y tampoco pudo llevarlo a la iglesia para su entierro. En 2018, 26 años después del crimen, dieron sepultura a sus restos por segunda vez. En todo este tiempo, la causa judicial se ha archivado y reabierto en distintas ocasiones.

María del Mar Donoso, una de las hermanas de Soledad, admitía, en una carta publicada por Diario CÓRDOBA el 28 de septiembre de 2025, que "cada vez tenemos menos esperanzas" de que el crimen se resuelva. También lamentaba la falta de respuesta por parte de la Justicia, "aunque por parte de la familia sí existen sospechas bien fundadas" sobre la autoría. Por último, manifestó su esperanza en que "si no conseguimos hacerle justicia terrenal, por lo menos, exista la justicia divina".