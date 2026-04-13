Los empresarios calculan en un millón de euros las pérdidas por la huelga de gruistas en Córdoba

Este lunes se cumplen 45 días de los trabajadores de las grúas torre de Córdoba. Son 60 los gruistas (y, por tanto, las grúas) que están paradas desde hace semanas, lo que conlleva la afección a otras 60 obras en la ciudad, la mayoría, relacionadas con la construcción de vivienda. Patronal y sindicatos tienen previsto sentarse este lunes ante el Sercla, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, que actuará como mediador para intentar un acercamiento que en estos meses no se ha producido.

Los trabajadores se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), donde se ha producido una reunión entre los empresarios de la construcción cordobeses y Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y vicepresidente de la CEOE, y con Rafael Sánchez, presidente de la Federación Andaluza de Contratistas (Fadeco). Según la presidenta de la patronal de la construcción en Córdoba Construcor, María Dolores Jiménez, las pérdidas por el parón llegan ya al millón de euros.

Pedro Fernández, Antonio Díaz, María Dolores Jiménez y Rafael Sánchez. / CÓRDOBA

La causa del conflicto

Los trabajadores iniciaron la huelga a cuenta del denominado plus de dedicación. Ese plus está fijado ahora mismo en 13 euros por día trabajado y la demanda es que sea mucho más alto. Lo que defiende Construcor es que ya se cedió y se ofreció incrementarlo a 26 euros, pero de forma transitoria, hasta que se renegocie el convenio general del sector. Lo que señalan los empresarios, además, es que no se puede subir porque se saldría del margen de la negociación que permite el convenio general, que busca, en palabras de Pedro Fernández, condiciones más o menos igualitarias para todos los trabajadores del sector en España.

Concentración de los gruistas a las puertas de CECO. / CÓRDOBA

La patronal ha calificado la huelga, en más de una ocasión, como "desproporcionada", al tiempo que aseguraba que los gruistas cordobeses eran de los mejores pagados. Son unas máximas que los trabajadores han rechazado de lleno, asegurando que sin ir más lejos, cobran menos que los de Sevilla o los de Málaga.

"Nadie se cree que nosotros seamos los mejores pagados"

Antonio Herencia, de UGT, ha pedido en primer lugar a los empresarios que cesen "los descalificativos" hacia el sector y ha recordado que han cedido en sus exigencias, pues llegaron a pedir 65 euros por ese plus y ahora se mantienen en 32. Sobre las declaraciones de que son de los que mejor cobran, Herencia ha manifestado que "nadie se cree que nosotros seamos los mejores pagados ni que cobremos más que un encargado ni más que un jefe de obra", asegurando que las nóminas se sitúan en unos 1.300 mensuales.

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Por su parte, David Quintana, responsable de Acción Sindical del sindicato provincial del Hábitat de CCOO, ha dicho directamente que "el salario de los operadores de grúa torre es bajo" y que para llegar a lo que puede considerarse un sueldo medio en España lo que se tienen que hacer es "muchísimas horas extra". Esto conlleva, ha alertado, poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, al tiempo que "les estamos robando su derecho a conciliar la vida laboral con las familias".