Dolor y rabia en CCOO de Córdoba por el asesinato machista de La Fuensanta: "Falla nuestra estructura"

Personal y representantes de CCOO de Córdoba se han concentrado este lunes a las puertas de la sede del sindicato tras conocerse la muerte de una vecina del barrio de La Fuensanta de la capital cordobesa, presuntamente, a manos de su expareja. Con este sencillo acto han querido expresar su pesar por esta nueva víctima de la violencia de género y mostrar su compromiso con la lucha contra las violencias machistas.

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Córdoba, Cristina Soler, dijo durante la concentración que “hoy nos convoca aquí el dolor, la rabia y una profunda tristeza. Nos reunimos para guardar un minuto de silencio por nuestra vecina de Córdoba, cuya vida ha sido arrebatada hoy por la expresión más cruel e intolerable de la desigualdad: la violencia de género”.

Concentración de CCOO. / CÓRDOBA

Soler añadió que “este minuto de silencio no es un silencio de resignación, sino de denuncia, porque cada vez que una mujer es asesinada por violencia machista falla nuestra estructura, falla la protección y todas y todos como sociedad”.

La responsable sindical hizo hincapié en que “no podemos acostumbrarnos a las cifras. Detrás de cada número hay un proyecto de vida truncado y una familia rota. Por eso, desde CCOO exigimos una vez más que se refuercen los recursos, la prevención y la educación. No daremos ni un paso atrás en la lucha contra el machismo”.