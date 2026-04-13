Córdoba tendrá dos nuevos polígonos industriales en los próximos años: ubicaciones, fechas de construcción y superficie

Córdoba contará en los próximos años con dos nuevos polígonos industriales, aunque habrá que esperar para que sean una realidad. En la ciudad escasea el suelo industrial, una realidad que el alcalde, José María Bellido, ha puesto de relieve. Frente a esos dos nuevos espacios que ya están dando los pasos necesarios, también se ha hablado ya de la ampliación de terrenos para Córdoba TechPark y la definición de nuevos suelos para actividades industriales en el futuro Plan General de Ordenación Municipal. En cuanto a esos dos polígonos más cercanos, se trata de la recuperación del antiguo recinto ferial San Carlos y de la creación de un parque logístico y empresarial en La Rinconada, al lado de la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

Polígono en el antiguo recinto ferial San Carlos

El antiguo recinto ferial de Córdoba San Carlos está completamente edificado, pero en estado de abandono. La Institución Ferial de Córdoba (Ifeco) empezó su actividad en 1990 y tuvo que cerrar en 2012 afectada por la crisis económica. Tras ponerlo a la venta en 2022, la Junta de Andalucía cerró la cesión, a mediados de 2023, del recinto ferial. Lo adquirió, por algo menos de 800.000 euros, Francisco Adame, CEO de Deuser, empresa cordobesa dedicada a la tecnología de operaciones en el ámbito de la digitalización industrial que poco tiempo antes había sido adquirida por Minsait, una filial de Indra.

Vista de parte del polígono San Carlos desde la carretera. / A. J. González

Para el recinto, Deuser, junto a Urbaisa, tiene planes para crear un centro de robótica, automatización e inteligencia artificial. Esto casa a la perfección con los planes de expansión de Indra en Córdoba, que ya cuenta con una nave propia en el polígono de Las Quemadas y que en su segunda fase de crecimiento en la ciudad quiere expandirse al antiguo recinto ferial.

Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán

Justo al lado de la futura Base Logística se instalará el denominado Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán. Esta misma semana se ha firmado el contrato con la UTE que llevará a cabo las obras de urbanización, que costarán más de 38 millones. Según los plazos estipulados, se espera que en el segundo semestre del año 2028 el Parque Logístico Empresarial de Córdoba Gran Capitán sea una realidad. En paralelo a la urbanización se trabajará en otros proyectos que también ejecuta la misma junta de compensación, como el enlace de la zona con la A-4 o varias infraestructuras de abastecimiento.

Firma del contrato para que puedan dar inicio las obras de urbanización de los terrenos del futuro parque empresarial Gran Capitán. / CÓRDOBA

Este polígono empresarial, cuyos promotores ya han calificado como «uno de los mayores centros logísticos de Andalucía», tendrá una ubicación privilegiada: justo al lado de la Base Logística, el gran proyecto de esta ciudad en los últimos años. Es conocido que ya ha habido alguna que otra empresa que se ha interesado por instalarse en la zona, aunque de momento no hay nada confirmado al 100%.

Este parque logístico contará con parcelas de todos los tamaños y especialmente con algunas muy grandes, que no abundan de momento en la ciudad y que pueden precisar empresas que trabajen directamente con la Base Logística. Los usos permitidos son prácticamente todos, excepto el residencial.