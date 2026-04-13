El sombrero cordobés marca tendencia en Coachella de la mano de la tiktoker Marina Rivers

Córdoba se ha colado por unas horas en uno de los festivales de música más grandes y famosos del mundo, y el que, sin duda, reúne a más celebrities e influencers por metro cuadrado. Desde el 10 al 19 de abril, el Valle de Coachella del desierto de Colorado, en California acoge el Festival del mismo nombre.

Sobre el escenario, estrellas de la música como Karol G, Sabrina Carpenter o Justin Bieber, y entre el público un buen elenco de famosos que saben que Coachella “is the place to be” (el sitio donde hay que estar) en estos días si quieres revolucionar las redes sociales y a tus seguidores con la experiencia y, sobre todo con los looks, del festival.

Una de las que no se han perdido la cita es la influencer española Marina Rivers, una de las tiktokers más destacadas de España, que acumula casi 8 millones de seguidores en su perfil de TikTok, donde se dio a conocer, y más de dos millones de fans en su cuenta de Instagram. Su popularidad creció gracias a su participación en la Velada del Año III de Ibai Llanos y su salto a la televisión en programas como MasterChef Celebrity 9.

Una torera cordobesa

En la primera jornada del Festival Coachella, Marina Rivers disfrutó del concierto de Sabrina Carpenter con un outfit que era todo un homenaje a sus raíces españolas y que incluía como complemento un sombrero cordobés. “En mi spanish girl era: una torera un sombrero cordobés y un poco de mi estilo, con un maquillaje súper divertido, espero que os guste mañana más !!!”, comentaba en sus redes sociales.

La publicación, que acumula más de 216.000 me gusta en Instagram, muestra a la influencer vestida con un traje lencero en negro con transparencias, acompañado de una chaqueta de influencias toreras y el sombrero cordobés.