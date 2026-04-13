Repostar barato en Córdoba
La gasolina y el diésel se contienen pese a la subida del brent: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba
El barril de brent se sitúa en los 102 dólares a primera hora de este lunes
El fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos en Irán y el anuncio de los norteamericanos de que bloquearán el estrecho de Ormuz marca un nuevo punto de inflexión en el conflicto en Oriente Próximo y el mercado del petróleo, donde tras la efímera tregua de la semana pasada, el barril de brent vuelve a dispararse, subiendo por encima de los 100 dólares, marcando 102,02 dólares a primera hora de este lunes 13 de abril.
Esta subida, de momento, no tiene reflejo en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, en los que el precio de la gasolina 95 y el diésel siguen contenidos e incluso baja respecto a la semana pasada. Así, este lunes 13 de abril se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 en 1,577 euros -era 1,589 hace una semana-, mientras que el diésel baja de 1,893 a 1,845 euros.
Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este lunes 13 de marzo.
En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,405 y 1,749, con una diferencia de 34 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,622 y 2,029 euros, con una diferencia de 37 céntimos.
Gasolineras baratas en Córdoba capital
Gasolina 95
En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 23 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,419 euros
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,419 euros
- Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río). Precio: 1,419 euros
Gasóleo A
En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 21 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:
- Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,789 euros.
- Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,819 euros
- Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,819 euros
Las gasolineras más baratas de la provincia
Gasolina 95
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 34 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- Ballenoil (La Carlota). Calle Ingeniería, 14. Precio: 1,405 euros.
- Cooperativa Lucena (Lucena). Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,429 euros.
- Ballenoil (Lucena). Calle Ejido del Valle s/n. Precio: 1,429 euros.
Gasóleo A
En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 37 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:
- Cooperativa de Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,662 euros.
- Family Energy (Montilla). Polígono Llanos de Jarata, 140. Precio: 1,699 euros.
- Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,699 euros.
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