La clientela de Deza dona más de 7.000 euros a Cruz Roja Córdoba para ayudar a personas sin hogar

La última edición de la Operación Kilo, celebrada el pasado fin de semana en los establecimientos de Supermercados Deza en, ha logrado reunir 7.082 euros gracias a la colaboración de la clientela de todos los establecimientos de la cadena, una cantidad que se destinará a apoyar a personas sin hogar en la capital atendidos por Cruz Roja Córdoba.

La recaudación permitirá a Cruz Roja adquirir alimentos y productos de primera necesidad que serán repartidos a través de su Unidad de Emergencia Social (UES). Este dispositivo realiza salidas nocturnas varios días a la semana para ofrecer comida caliente, bebida y acompañamiento a personas que viven en la calle, una labor fundamental para aliviar situaciones de extrema vulnerabilidad en Córdoba.

Más recursos para atender el sinhogarismo en Córdoba

La campaña refuerza una de las líneas de intervención social más sensibles que desarrolla Cruz Roja Córdoba, centrada en cubrir necesidades básicas como la alimentación y la higiene de quienes atraviesan situaciones límite. La aportación ciudadana recogida en esta nueva Operación Kilo servirá para sostener ese trabajo directo sobre el terreno, especialmente en las salidas que realiza la UES durante la noche.

Desde la organización humanitaria destacan que cada gesto cuenta. “Cada aportación suma y tiene un impacto directo en la vida de las personas a las que atendemos. Esta respuesta demuestra, una vez más, la gran sensibilidad de la ciudadanía hacia quienes más lo necesitan”, señala Emilia Valera, trabajadora social de Cruz Roja Córdoba.

Una recaudación superior a la de abril de 2025

Los resultados de esta edición suponen además un aumento notable con respecto a la campaña celebrada en abril de 2025, cuando se alcanzaron los 5.000 euros. La cifra obtenida ahora también se mantiene en niveles muy similares a la última operación desarrollada en octubre, lo que consolida la continuidad de esta iniciativa solidaria y el compromiso de la ciudadanía cordobesa.

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Junto a la colaboración económica de la clientela, tanto Cruz Roja como Deza subrayan el papel del voluntariado, que ha sido clave para el desarrollo de la acción en los distintos puntos de venta. “Estos resultados reflejan el compromiso solidario de nuestra clientela y el valor de colaborar con entidades como Cruz Roja en iniciativas que mejoran la vida de muchas personas”, afirma Antonio Deza, gerente de Supermercados Deza.