Binter lanza un 'bintazo' para volar entre Córdoba y Canarias desde 65 euros: fechas y detalles de la promoción

Binter ha puesto en marcha una nueva promoción con billetes desde 65 euros por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta, para volar entre Córdoba y el archipiélago canario en fechas comprendidas entre el 15 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

El bintazo, como denomina la compañía esta promoción, estará activa hasta el 27 de abril y permite acceder a tarifas reducidas para desplazarse desde el aeropuerto de Córdoba a cualquier aeropuerto de Canarias, realizando escala en Gran Canaria. La compañía destaca además que mantiene uno de sus servicios diferenciales en esta ruta: el vuelo interinsular de conexión gratuito, que facilita continuar viaje al resto de islas por el mismo precio.

Vuelos los martes y sábados

La aerolínea opera esta conexión entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del aeropuerto grancanario. De esta forma, los viajeros cordobeses pueden enlazar con la red de trayectos que Binter realiza dentro del archipiélago, con unos 220 vuelos interinsulares diarios, según la información trasladada por la compañía.

Binter subraya que los pasajeros de esta promoción viajarán con el servicio habitual de la compañía, que incluye aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo en todas las tarifas, entre otras ventajas. La empresa también resalta las características de sus aviones Embraer E195-E2, con una configuración que ofrece más espacio entre filas y elimina el asiento central.

Productos turísticos

Junto a esta promoción, la aerolínea pone a disposición de sus clientes otros productos como Discover, pensado para visitar dos islas en un mismo viaje con un coste adicional reducido, y AirPass Explorer, que permite realizar varios saltos interinsulares asociados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.

Las personas interesadas en aprovechar este Bintazo de Binter desde Córdoba pueden comprar los billetes a través de la web de la compañía, su aplicación móvil, el teléfono de atención al cliente y las agencias de viaje.