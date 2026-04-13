El Ayuntamiento de Córdoba repone el ciprés de la Cuesta del Bailío tras la tala por las borrascas del invierno

El Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido el ciprés de la Cuesta del Bailío que se taló hace unas semanas y ha plantado este lunes otro ciprés de similares características. La Delegación de Infraestructuras ha realizado la plantación del nuevo ejemplar, tal y como tenía previsto después de Semana Santa. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado que la idea es recuperar la icónica imagen de este rincón tan emblemático de la capital cordobesa y uno de los más bonitos del casco histórico. Aunque inicialmente el delegado barajó la posibilidad de plantar algún árbol singular, finalmente se ha optado por plantar otro ciprés para que la imagen de la estampa no se vea alterada. También se opta por un ciprés por el espacio que hay entre el alcorque y la fachada de la Biblioteca Viva de Al-Andalus. "Ahora a espera que crezca sano y fuerte", ha deseado Ruiz Madruga. El ciprés que sustituye al anterior ejemplar de cupressus proviene del vivero municipal de Huertas de Tejavana.

La Cuesta del Bailío con el ciprés y sin el criprés. / CÓRDOBA

Víctima de las borrascas

Cabe recordar que el anterior tuvo que ser talado por el Ayuntamiento después de sufrir las embestidas del viento en el tren de borrascas que azotó la ciudad entre los meses de enero y febrero. El ciprés de la Cuesta del Bailío cayó al igual que unos 150 árboles que se vieron afectados por las inclemencias meteorológicas. La tala del ciprés llevó a algunos vecinos del casco a lamentar su pérdida y a exigir explicaciones a los responsables municipales, al entender que podía haberse salvado de algún modo. En este sentido, algunos vecinos lamentaron que no se aplicaran soluciones de acodalamiento (apuntalamiento horizontal) y atirantado (anclaje estructural) para haberle dado otra oportunidad de manera previa al talado. El delegado de Infraestructuras, sin embargo, defendió la labor de los técnicos y garantizó que la tala había sido la única solución posible.