El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado definitivo de las casetas para la Feria de Mayo 2026 con dos recintos menos

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado definitivo de casetas que se instalarán en la Feria de Mayo, que tendrá lugar del 22 al 30 de mayo. Este año, se instalarán dos casetas menos en El Arenal, cronificándose una tendencia que es imparable desde hace años: la disminución del número de entidades y colectivos dispuestos a montar caseta. El año pasado, en la Feria de Córdoba se instalaron un total de 84 casetas y tanto los que lo hicieron como los que no lo hicieron criticaron el alto coste del montaje. Este año, en el listado provisional fueron 87 los colectivos que presentaron la documentación y otras tantas a las que se le requería más información, en el listado defintivo se han comunicado finalmente un total de 7 renuncias.

Además de publicar el listado, el Ayuntamiento requiere a la entidad La Puñetera ESPJ para que en el plazo improrrogable de 10 días presente una denominación alternativa que no entre en conflicto con las ya autorizadas, al haber dos en el recinto ferial con ese nombre. Asimismo, concluida la fase administrativa, el Consistorio recuerda que los interesados pueden interponer alternativamente recursos en la vía de lo contencioso.

Córdoba Feria de Mayo El Arenal recogida y desmontanje de la feria y las casetas / AJGONZALEZ / COR

Nombres comerciales de las casetas

Este año el nombre comercial que figura en el listado de casetas será la denominación oficial a todos los efectos de rotulación, publicidad y señalética, debiendo existir total concordancia entre dicho nombre y el instalado en la fachada de la Caseta de Feria.

Novedades de la feria

En el recinto de El Arenal habrá este año novedades no solo de nuevas ubicaciones de casetas (Vox ocupará el espacio de Kutxabank que renuncia a montar este año), sino otras como el incremento de las sombras con la instalación de toldos en algunas calles.