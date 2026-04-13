Del 22 al 30 de mayo
El Ayuntamiento de Córdoba publica el listado definitivo de las casetas para la Feria de Mayo 2026 con dos recintos menos
El Consistorio cordobés exige a la entidad La Puñetera ESPJ que cambie su nombre, por existir otra caseta con la misma denominación, al tiempo que anuncia novedades como más sombras en el recinto ferial
El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado definitivo de casetas que se instalarán en la Feria de Mayo, que tendrá lugar del 22 al 30 de mayo. Este año, se instalarán dos casetas menos en El Arenal, cronificándose una tendencia que es imparable desde hace años: la disminución del número de entidades y colectivos dispuestos a montar caseta. El año pasado, en la Feria de Córdoba se instalaron un total de 84 casetas y tanto los que lo hicieron como los que no lo hicieron criticaron el alto coste del montaje. Este año, en el listado provisional fueron 87 los colectivos que presentaron la documentación y otras tantas a las que se le requería más información, en el listado defintivo se han comunicado finalmente un total de 7 renuncias.
Además de publicar el listado, el Ayuntamiento requiere a la entidad La Puñetera ESPJ para que en el plazo improrrogable de 10 días presente una denominación alternativa que no entre en conflicto con las ya autorizadas, al haber dos en el recinto ferial con ese nombre. Asimismo, concluida la fase administrativa, el Consistorio recuerda que los interesados pueden interponer alternativamente recursos en la vía de lo contencioso.
Nombres comerciales de las casetas
Este año el nombre comercial que figura en el listado de casetas será la denominación oficial a todos los efectos de rotulación, publicidad y señalética, debiendo existir total concordancia entre dicho nombre y el instalado en la fachada de la Caseta de Feria.
Novedades de la feria
En el recinto de El Arenal habrá este año novedades no solo de nuevas ubicaciones de casetas (Vox ocupará el espacio de Kutxabank que renuncia a montar este año), sino otras como el incremento de las sombras con la instalación de toldos en algunas calles.
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
- 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
- El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años