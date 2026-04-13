El Ayuntamiento de Córdoba inicia la instalación de toldos en El Arenal para la Feria de 2026

El Ayuntamiento de Córdoba, y en concreto la empresa Box Carpas XL, han dado comienzo este lunes a la instalación de toldos en el recinto ferial de El Arenal de cara a la Feria de Córdoba. La empresa de Málaga ha iniciado la colocación de los toldos que darán sombra en algunas de las calles del recinto. Esta incorporación será una de las principales novedades de la feria de 2026, que se celebrará del 22 al 30 de mayo y que contará con 82 casetas, dos menos que el año pasado. La empresa Box Carpas XL resultó adjudicataria del contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de las estructuras necesarias para el entoldado de las calles Guadalquivir y Enmedio del recinto ferial. El PSOE denunció en febrero que el gobierno municipal iba tarde con el entoldado de la feria. Para que todo vaya bien, la colocación de todos los toldos deberá estar finalizada como mucho el 21 de mayo, para que esté lista antes de la inauguración.

Presupuesto de los toldos

El contrato se adjudicó por un importe de 99.885 más IVA, es decir, 120.860 euros. El presupuesto incluye, por un lado, el alquiler de las lonas y estructuras, que supondrá el 55% del total del contrato, y el montaje e instalación, con un 44%, según informó en su momento el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano. La adjudicación primaba dos aspectos, la oferta económica en primer lugar y la reducción del plazo de instalación. En total, se van a poner toldos en 7.135 metros cuadrados del recinto. En la calle Guadalquivir la anchura tendrá 10 metros, mientras en la calle de Enmedio será de 8 metros.

Recreación virtual del entoldado de las dos calles principales de la Feria de Córdoba tal y como lo ha anunciado el alcalde durante el debate del estado de la ciudad, en una imagen facilitada por el Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Árboles para más sombras

A los toldos que se están instalando en el recinto ferial, habrá que sumar las sombras que proyecten los 158 árboles que plantó el pasado mes de febrero el Área de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios Públicos. Se trata de la segunda fase del proyecto de plantación cuya primera etapa culminó hace algún tiempo. Las plantaciones han completado las alineaciones de árboles que ya existían: la platanera de sombra en el lado hacia el río, mientras que en el otro lado se han alternado especies como jacaranda y almezos. También se ha plantado arbolado en la calle del Potro, con una alineación completa de jacarandas. Por último, se han plantado nuevos ejemplares en la zona de juegos para que haya más sombra todo el año. La elección de los árboles se ha hecho intentando dar un poco más de colorido al recinto.