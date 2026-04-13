El Ayuntamiento de Córdoba incumple la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores por primera vez en 6 años

El Ayuntamiento de Córdoba ha incumplido por primera vez con el Partido Popular en Capitulares la regla de gasto, algo que no sucedía desde hacía 6 años, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores. La anterior vez que se incumplió la regla de gasto en el Consistorio cordobés fue con la liquidación del presupuesto del 2019, unas cuentas que solo eran atribuibles al actual alcalde del PP, José María Bellido, en un 50%, habida cuenta de que tomó posesión de su cargo en el mes de junio de aquel año.

En un informe sobre cumplimiento de estabilidad presupuestaria, la Intervención General de Medios concluye que la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2025 incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, al existir una capacidad de financiación negativa de -5.612.589,80 euros. Así mismo se incumple la regla de gasto, puesto que la variación del gasto computable en este ejercicio (6,66% equivalente a la diferencia entre la liquidación del 2024, que fue de 337.764.488,96 euros, y la de 2025, 360.263.029,54 euros) ha sido superior a la tasa de referencia establecida (3,2%)

Pago a proveedores

Por contra, la Intervención determina que sí se ha cumplido con el objetivo de deuda pública, al contar las arcas municipales con ahorro neto positivo y con un volumen total de capital vivo inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior (38,65%). En cuanto a la sostenibilidad de la deuda comercial, advierte la interventora, tampoco se ha cumplido el límite de 30 días establecido en la normativa de morosidad a lo largo del ejercicio 2025. De hecho, Intervención alerta de que el período medio de pago a proveedores ha sido superior al legalmente establecido y que ese incumplimiento se ha producido durante la mayoría de los meses del año 2025 (de hecho, solo se habría cumplido en el mes de marzo y diciembre).

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares. / CÓRDOBA

Qué es la estabilidad presupuestaria

El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). El artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , establece que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Como consecuencias del incumplimiento de las reglas fiscales, el Ayuntamiento deberá elaborar, en el plazo de un mes, un plan económico-financiero en el que se describa cómo se va a volver a la senda fiscal y que debe contener, entre otras cuestiones, las causas del incumplimiento y las previsiones de ingresos y gastos, así como las previsiones de las variables económicas y presupuestarias que se tengan para los próximos meses. Este plan deberá recibir el visto bueno del Pleno de Córdoba.