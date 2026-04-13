El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la prohibición de exhibir carteles políticos en el salón de plenos

El Ayuntamiento de Córdoba no permitirá la exhibición de carteles políticos en las bancadas del salón de plenos después de la controversia ocurrida el mes pasado en el pleno ordinario de marzo. Entonces, la colocación por parte del grupo municipal socialista de unos carteles con el mensaje de No a la guerra provocó la queja de Vox, que ante la no retirada de los mismos por parte del PSOE terminó sacando los suyos propios con mensaje de rechazado a Mercosur y al burka en instituciones públicas. Entonces, la secretaria general del Pleno de Córdoba recomendó la no exhibición de carteles en el salón de plenos, algo que ahora se prohíbe expresamente. El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha informado de este acuerdo adoptado en la junta local de portavoces, donde los grupos del Partido Popular y Vox han votado a favor de la propuesta y PSOE y Hacemos Córdoba en contra de la misma.

Torrico ha indicado que esta regulación responde al temor del equipo de gobierno que la exhibición de carteles pudiera dar lugar a "una escalada innecesaria, puesto que entendemos que los grupos políticos tienen suficiente capacidad de manifestación de su posicionamiento político ideológico, no solo en el pleno, sino a través de toda su labor; si entramos en esa escalada de quien ponía el cartel más grande, pues íbamos a desvirtuar el contenido que el pleno del Ayuntamiento de Córdoba merece", ha defendido el edil.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, preside el Pleno extraordinario. En el Salón de Plenos / Manuel Murillo / COR

Solo apoyo puntual

De este modo, al menos en lo que queda de mandato, de aquí a mayo del 2027, estará prohibida la exhibición permanente de carteles alusivos a mensajes políticos, al entender que tienen cabida en otros ámbitos, pero no en el salón del pleno. Lo que sí estará permitido es la exhibición puntual por parte de los concejales de carteles, imágenes o fotografías que los ediles quieran mostrar como apoyo gráfico a una pregunta o una intervención determinada. "Entendemos que eso es perfectamente admisible, pero no que se exhiban de forma permanente a servicio de un mensaje político en el pleno de la ciudad de Córdoba", ha concluido diciendo Torrico.