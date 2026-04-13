El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha abierto el plazo de solicitud de abonos para la temporada de verano en las piscinas municipales, tanto la del barrio de la Fuensanta, como la de la calle Marbella. El Ayuntamiento de Córdoba informa de que el periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde hoy, 13 de abril, hasta el 8 de mayo. En función de los solicitantes y si son más que las plazas ofertadas, se llevaría a cabo un sorteo. Los precios serán los mismos que el pasado año.

Las instalaciones de verano de la Fuensanta, ubicadas en el número 5 de la calle Pintor Pedro Bueno, cuentan con un aforo total en los vasos de 578 personas, repartido entre tres piscinas -una de 50 metros y dos de 12 metros-.Por su parte, las piscinas de la calle Marbella abrirán al público el jueves 5 de junio. El aforo de los dos vasos será de 350 personas, divididas entre uno de uso recreativo y otra de chapoteo, más pequeño y destinado a menores.

La piscina de la Fuensanta durante uno de los días que abrió en horario nocturno. / CHENCHO MARTÍNEZ

Temporada de baño

La temporada de baño dará comienzo a partir del 5 de junio, con el horario de 11.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y de 10.00 a 22.00 horas los sábados y domingos. Como en los últimos años, la piscina de La Fuensanta volverá a ofrecer horario nocturno durante los meses de julio y agosto, de manera que abrirá los viernes y sábados de 22.00 a 01.30 horas, ampliando así la oferta de ocio saludable en horario nocturno.

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que en función del número de solicitudes recibidas se valorará la necesidad de realizar un sorteo para la adjudicación de abonos, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas solicitantes. La pasada temporada se recibieron en la piscina de La Fuensanta 435 solicitudes, con un total de 1.844 personas solicitantes, de las cuales finalmente obtuvieron abono 1.691. En la piscina de la calle Marbella se registraron 243 solicitudes, con 973 personas solicitantes, resultando con abono un total de 800 personas. De cara a la presente campaña, y con el fin de asegurar la seguridad y el respeto a los aforos establecidos, el número máximo de personas abonadas será equivalente al del pasado año.

Precios

Los precios de la piscina, detallados por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, serán los siguientes:

En lo que respecta a las entradas diarias, los niños de 5 a 14 años podrán acceder por 4,10 euros; los jóvenes de 15 a 26 años tendrán que pagar 4,40 euros; la entrada para los adultos de 27 a 65 años valdrá 5,15 euros; la entrada para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; el acceso para familias numerosas tendrá un coste de 4,10 euros; y la entrada infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros.

La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros. Por otro lado, la entrada nocturna de abonado valdrá 1,25 euros, la de no abonado mayor de 15 años valdrá 3,65 euros, y la entrada infantil de no abonado valdrá 1,85 euros.

En cuanto a bonos, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -para personas de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Cursos de natación

Por otro lado, los cursos de natación, que constarán de 15 sesiones y se impartirán de lunes a viernes, tendrán un precio de 21,20 euros para alumnos de 3 a 5 años, y de 25,20 euros para los de 6 a 12 años.

Las piscinas de la Fuensanta abrirán de lunes a viernes de 11.00 a 21.00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario de apertura será de 10.00 a 21.00 horas. La Fuensanta mantiene su apertura nocturna durante los meses de julio y agosto, los viernes y sábados, de 22.00 a 01.30 horas de la madrugada.

Calle Marbella

Las piscinas de la calle Marbella abrirán al público el jueves 5 de junio. El aforo de los dos vasos será de 350 personas, divididas entre uno de uso recreativo y otra de chapoteo, más pequeño y destinado a menores.

Piscina municipal de la calle Marbella. / CÓRDOBA

Precios

Los precios del Imdeco no han variado respecto al pasado año. Así, la entrada diaria infantil -de 5 a 14 años- costará 4,10 euros; la entrada diaria joven -de 15 a 26 años- tendrá un precio de 4,40 euros; la entrada diaria de adulto -de 27 a 65 años- valdrá 5,15 euros; la entrada diaria para mayores de 65 años y discapacitados costará 2,60 euros; la entrada diaria de familia numerosa valdrá 4,10 euros, y la entrada diaria infantil de familia numerosa valdrá 3,30 euros. La entrada de tarde -a partir de las 17.00 horas, de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 4,10 euros.

En cuanto a los bonos de baño, los precios serán los siguientes: el bono de 10 usos de adulto -de lunes a viernes excepto festivos- valdrá 45,40 euros; el bono de 10 usos infantil -de lunes a viernes excepto festivos- tendrá un precio de 30,25 euros; el bono familiar valdrá 221,80 euros; el beneficiario del bono familiar pagará 70,60 euros; el bono individual -de 15 años en adelante- valdrá 141,15 euros, y el bono individual infantil valdrá 95,85 euros.

Presentar solicitudes dentro del plazo

La teniente de alcalde delegada de Deportes y presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha animado a la ciudadanía a tramitar su solicitud dentro del plazo establecido y “a disfrutar de unas instalaciones municipales que combinan deporte, ocio y bienestar en un entorno seguro y accesible para todos”. Para más información, las personas interesadas pueden consultar la web del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.