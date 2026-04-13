Por Andalucía y Hacemos Córdoba condenan el asesinato machista de La Fuensanta y reclaman más recursos para combatir la violencia de género

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha condenado el asesinato machista de una mujer ocurrido en la mañana de hoy en el barrio de La Fuensanta, y ha mostrado su solidaridad con la familia de la víctima.

“Hoy hemos amanecido con la triste noticia del asesinato de una mujer cordobesa, concretamente del barrio de La Fuensanta. Una mujer que estaba incluida en el sistema VioGén y que habrá que investigar por qué, a pesar de la denuncia previa, su maltratador y asesino estaba en libertad”, ha señalado.

Rodríguez ha advertido de que la violencia machista sigue siendo “una realidad” estructural que golpea a las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana. “Mientras hay fuerzas políticas que niegan esta violencia, las mujeres seguimos enfrentándonos no solo a la violencia física y a los asesinatos, sino también a agresiones sexuales, acoso y múltiples formas de violencia”, ha añadido.

Desde Por Andalucía han expresado su “más enérgica repulsa” ante este nuevo asesinato machista y han trasladado todo su apoyo a la familia y allegados de la víctima.

Hacemos Córdoba

Por su parte, el grupo municipal Hacemos Córdoba ha mostrado su “más absoluta condena y repulsa” ante este crimen, trasladando además su apoyo y cercanía a la familia, amistades y entorno de la víctima. Hacemos Córdoba ha subrayado que cada asesinato machista debe interpelar a la sociedad en su conjunto y a las instituciones, y ha cuestionado “qué se está haciendo realmente para combatir una lacra que sigue golpeando de forma constante a las mujeres”.

Asimismo, han advertido de que “no se puede mirar hacia otro lado ante la persistencia de la violencia machista y han reclamado una respuesta firme y coordinada desde todas las administraciones”.

En este sentido, el grupo municipal ha defendido la necesidad de reforzar la delegación de Igualdad en el ámbito local, dotándola de más recursos económicos, materiales y humanos. “Es imprescindible invertir en prevención, formación y atención a las víctimas para ayudar a salir de esta violencia estructural”, han señalado.

Finalmente, Hacemos Córdoba ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva de las instituciones y la sociedad: “Combatir la violencia machista es un deber democrático y social. Es necesario actuar de forma decidida y coordinada para acabar con esta lacra que no admite más demoras ni retrocesos”.