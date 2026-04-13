Violencia de género
El alcalde de Córdoba condena el asesinato machista en el barrio de la Fuensanta
La víctima, que estaba en el sistema Viogén, fue asesinada en su domicilio por su expareja, quien se atrincheró armado con un machete, obligando a la intervención policial y de bomberos en el pasaje Virgen de Luna
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha condenado en nombre propio y de toda la Corporación municipal el asesinato de una mujer por violencia machista ocurrido este lunes en el barrio de la Fuensanta. El regidor ha trasladado su pesar y ha recordado que la investigación de la Policía Nacional continúa abierta.
La víctima fue asesinada en su domicilio tras ser agredida con un arma blanca por su expareja, ambos de unos 60 años, en un suceso ocurrido en el interior de un bloque del pasaje Virgen de Luna. La Policía Nacional ha confirmado que la mujer se encontraba incluida en el sistema de protección Viogén, mientras que, según las primeras informaciones, ambos tenían previsto acudir este mismo lunes a un juicio relacionado con su proceso de separación.
Atrincherado en el piso tras rociar el portal con gas pimienta
Tras la agresión, el presunto autor se atrincheró en el inmueble armado con un machete y roció el portal con gas pimienta, lo que obligó a intervenir a agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, además de efectivos del cuerpo de bomberos. Finalmente, fue detenido en el rellano del edificio tras una actuación en la que se empleó la fuerza.
Los servicios sanitarios desplazados al lugar, con una UVI móvil, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, cuyo fallecimiento se confirmó en el lugar de los hechos. Por su parte, Bellido ha insistido en que no dispone de más datos sobre lo ocurrido, al encontrarse el caso bajo investigación policial.
Indignación en el barrio
La indignación ha ido creciendo con el paso de las horas entre los vecinos del barrio, donde se repiten las muestras de rabia e impotencia y las críticas ante cómo ha podido producirse un caso así pese a que la víctima estaba en el sistema de protección. Muchos coinciden en señalar su preocupación y en lamentar que este tipo de crímenes machistas continúen produciéndose, al tiempo que reconocen el miedo que genera que un suceso así ocurra tan cerca.
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