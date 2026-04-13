El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre

Córdoba fue uno de los aeropuertos andaluces que cerró marzo con una evolución positiva del tráfico de pasajeros. Según los datos difundidos por Aena, el aeropuerto cordobés disparó hasta 4.784 sus usuarios, lo que supone un incremento del 987,3 % respecto al mismo mes de 2025.

En el conjunto del primer trimestre, el aeropuerto de Córdoba alcanzó los 11.915 viajeros, un 854,7 % más que entre enero y marzo del año pasado. Sin embargo, esta evolución de los pasajeros contrasta con la de los movimientos de aeronaves, ya que en ese mismo periodo registró 2.697 operaciones, un 31,3 % menos.

En la actualidad, dos compañías aéreas mantienen vuelos comerciales en el aeropuerto de Córdoba; Vueling, con conexiones con Barcelona, y Binter, con conexiones con Gran Canaria.

Llegada de un vuelo de Binter al aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Balance andaluz: un mes de marzo muy positivo en Málaga y Sevilla

Dentro del balance andaluz, todos los aeropuertos de la comunidad experimentaron una buena evolución en usuarios durante el primer trimestre. Y en lo que se refiere al mes de marzo, los aeropuertos de Málaga y Sevilla han registrado cifras históricas, con crecimientos de usuarios del 9,4 % y 9 % en relación a 2025, contribuyendo a una subida del 9,1 % en el cómputo regional.

En marzo pasaron por las seis instalaciones de la comunidad un total de 3.258.040 pasajeros, 271.831 más que un año antes, con una evolución positiva en todas ellas. De media, cada día embarcaron o desembarcaron en Andalucía más de 105.000 personas.

En la comparativa hay que tener en cuenta el impulso de la Semana Santa, dada la mayor afluencia de viajeros que se registra en este periodo festivo, ya que este año ha comenzado a finales de marzo y el pasado año se celebró íntegramente en abril (del 13 al 20).

En la positiva evolución del tráfico aéreo hay que tener en cuenta el papel de los aeropuertos de Málaga y Sevilla, los principales motores de la comunidad, que acapararon en marzo el 63,7 y 29,2 %, respectivamente, del total de viajeros, y anotaron sendas cifras récord en el mes.

Málaga, por primera vez 2 millones en marzo

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol superó por primera vez en marzo los 2 millones de pasajeros, concretamente 2.076.522, una cifra que supone un aumento interanual de 178.539 (+9,4 %). De media, casi 67.000 usuarios utilizaron estas instalaciones el mes pasado.

La infraestructura malagueña se situó así como la tercera de la red Aena con mayor volumen de usuarios, por detrás de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que sumaron 5,73 millones (+4,2 %) y 4,59 millones (+5,4 %), respectivamente.

Los usuarios que optaron en Málaga por conexiones comerciales con el extranjero crecieron un 8,8 % -con el mercado británico a la cabeza (435.352 pasajeros)-, mientras que los que volaron con origen o destino en alguna ciudad española aumentaron un 12,5 %. Las operaciones crecieron un 5,4 % hasta las 14.222.

El tráfico extranjero sigue ganando peso en Sevilla

También fue histórico el comportamiento del aeropuerto de Sevilla, que rozó en marzo los 953.000 usuarios (952.998) tras crecer un 9 % respecto a 2025, un balance que obedeció, en buena medida, al fuerte dinamismo del tráfico internacional y con el que conserva el noveno puesto en la red Aena por volumen de pasajeros.

Mientras que los usuarios de vuelos nacionales se mantuvieron en líneas similares a marzo de 2025, los que optaron por conexiones con el extranjero crecieron un 16,2 %, entre los que destacan Italia (138.397), Francia (102.377) y Reino Unido (91.219).

El tráfico foráneo aportó en marzo un 60,4 % de la actividad comercial del aeropuerto, lo que supone 3,8 puntos más que un año antes. En cuanto a las operaciones, el aeropuerto sevillano registró en total 7.019 (+8,8 %).

Granada y Jerez, por debajo del año precovid

El aeropuerto de Granada-Jaén contabilizó 108.832 usuarios en marzo, 4.103 que en el mismo mes de 2025 (+3,9 %), lo que supone una media diaria de 3.510 viajeros, una evolución que se debió al repunte del 4,7 % del mercado nacional. Además, contabilizó 2.048 operaciones, un 19,8 % más.

También fue positivo el comportamiento de los demás aeropuertos: como Almería registró 60.088 pasajeros, 5.001 más (+9,1 %), o Jerez, con 54.816, 1.397 más (2,6 %).

Si los datos del pasado marzo se comparan con los de 2019, solo los aeropuertos de Granada-Jaén y Jerez se sitúan por debajo de los registros alcanzados ese mes en el año precovid, cuando cerraron con 109.191 y 75.668, respectivamente.

En el primer trimestre los pasajeros crecen un 7 %

En cuanto al acumulado del primer trimestre del año, todos los aeropuertos andaluces han experimentado una buena evolución en usuarios, aunque dos de ellos (Córdoba y Almería) registran caídas en los movimientos de aeronaves.

En conjunto, los seis aeropuertos de Andalucía han rebasado los 8 millones de pasajeros (8.127.370), un 7 % más que entre enero y marzo de 2025, lo que arroja una media de 90.304 al día. Con este resultado trimestral han ganado 538.000 usuarios en solo un año.

Málaga lidera el tráfico con 5.092.675 pasajeros (+6,3 %) y 36.196 operaciones (+3,9 %), seguido de Sevilla, con 2.455.182 usuarios (+8,9 %) y 18.293 movimientos (+7,6 %) y Granada, con 300.203 viajeros y 5.180 aterrizajes y despegues (+8 %).

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En la segunda mitad de la tabla se sitúan Almería, con 137.558 pasajeros (+7,8 %) y 2.756 vuelos (-5,3 %); Jerez, con 129.837 usuarios (+5,3 %) y 11.076 operaciones (+10,7 %) y Córdoba, con 11.915 viajeros (+854,7 %) y 2.697 movimientos de aeronaves (-31,3 %).