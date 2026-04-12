La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El encarecimiento de las comuniones, nuestra entrevista a Juanma Moreno y las protestas en defensa de la sanidad pública centran nuestra cobertura informativa para cerrar la semana
Cerramos la semana hablando de comuniones. En Córdoba se convierten en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden dispararse según el nivel de gasto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 12 de abril, en el que también recogemos la entrevista al presidente andaluz, Juanma Moreno, quien señala que ADIF está tardando en asumir responsabilidades por el accidente de Adamuz y apunta a fallos en el mantenimiento y la seguridad. Además, informamos de la protesta de las Mareas Blancas en Córdoba, que denuncian la “privatización” de la sanidad y alertan de un posible desmantelamiento del sistema público.
- Las comuniones en Córdoba, como minibodas, desde 3.000 euros a lo que uno quiera gastar
- Entrevista | Juanma Moreno: "ADIF está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad"
- Las Mareas Blancas denuncian en Córdoba la "privatización" de la sanidad: "No podemos permitir cuatro años más de desmantelamiento"
Además, destacamos estas otras noticias:
Tema del día
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Educación
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
Deportes
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