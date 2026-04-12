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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El encarecimiento de las comuniones, nuestra entrevista a Juanma Moreno y las protestas en defensa de la sanidad pública centran nuestra cobertura informativa para cerrar la semana

El Bautismo, Confirmación y Eucaristía para 51 catecúmenos, en imágenes

El Bautismo, Confirmación y Eucaristía para 51 catecúmenos, en imágenes / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Cerramos la semana hablando de comuniones. En Córdoba se convierten en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden dispararse según el nivel de gasto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 12 de abril, en el que también recogemos la entrevista al presidente andaluz, Juanma Moreno, quien señala que ADIF está tardando en asumir responsabilidades por el accidente de Adamuz y apunta a fallos en el mantenimiento y la seguridad. Además, informamos de la protesta de las Mareas Blancas en Córdoba, que denuncian la “privatización” de la sanidad y alertan de un posible desmantelamiento del sistema público.

Además, destacamos estas otras noticias:

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