Cerramos la semana hablando de comuniones. En Córdoba se convierten en auténticas minibodas, con celebraciones que parten de los 3.000 euros y pueden dispararse según el nivel de gasto. Es la noticia que abre nuestro boletín de este domingo 12 de abril, en el que también recogemos la entrevista al presidente andaluz, Juanma Moreno, quien señala que ADIF está tardando en asumir responsabilidades por el accidente de Adamuz y apunta a fallos en el mantenimiento y la seguridad. Además, informamos de la protesta de las Mareas Blancas en Córdoba, que denuncian la “privatización” de la sanidad y alertan de un posible desmantelamiento del sistema público.

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